As sanções foram impostas com base na legislação anterior à entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (RGP) em 2018. A lei tornou ainda mais restrito o regime de consentimento para rastreadores de anúncios, bem como multas máximas de até 4% do faturamento mundial de uma empresa.

A nova legislação exige que os sites exibam um botão “sim” ou “não”, ou uma solução equivalente, antes do botão “aceitar todos” os cookies.

A CNIL começará a sancionar as empresas que não cumprirem a nova regulamentação a partir de 1º de abril de 2021.