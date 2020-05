Acontece A gaúcha i94.Co™ realiza parceria em ação solidária com empresário em Portugal

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: Divulgação

O empresário e ativista português Fernando Gaspar Barros já foi escolhido pela banda U2 para ser o porta-voz do projeto ONE junto ao Parlamento Europeu, é idealizador do Festival Brands Like Bands e, em 2019, iniciou o Festival VEGGIE VIBES – o maior evento de entrada livre sobre Alimentação Veggie e Sustentabilidade da Europa –, de onde surgiu a parceria com a empresa gaúcha de inovação estratégica i94.Co™ e que possui operação em Portugal desde 2016.

O Festival VEGGIE VIBES teve cinco edições realizadas em 2019 em um dos mais emblemáticos cartões postais da capital portuguesa: o Mercado de Santa Clara, junto ao Panteão Nacional, em Lisboa.

Para este ano, devido aos efeitos da pandemia e ao necessário isolamento social, a i94.Co™ foi chamada a repensar o festival, redesenhando e transportando-o para o website onde foi criado o separador #TodosJuntos e que agora serve de palco virtual para uma iniciativa solidária.

“É uma iniciativa de emergência dado o momento que vivemos”, explica em comunicado Ariadine Varreira, CEO da i94.Co™. “O Fernando lançou-nos a ideia e desenvolvemos o projeto em apenas duas conversas, mas ambos queremos ir mais além. Sabemos que devemos agir à medida das necessidades dos cidadãos para preservar a saúde de todos e a vida do nosso planeta, portanto, estamos atentos para criar outras soluções.”

Já Fernando Gaspar Barros justifica a necessidade de apoiar o combate à Covid-19 de imediato. “Com o nosso outro Festival Brands Like Bands a decorrer apenas daqui a mais de meio ano e onde todas as receitas desta edição serão para a Organização Mundial de Saúde no apoio à descoberta da vacina contra a Covid-19, urgia fazer algo e já”, ressalta.

Sendo assim, através de uma plataforma desenvolvida exclusivamente para esta campanha, os visitantes do website do evento “colaboram com o pequeno comércio e ao mesmo tempo ajudam os hospitais, ao fazerem uma doação aos expositores”, explica a organização.

A totalidade dos donativos segue diretamente para os expositores do VEGGIE VIBES e 100% do que estes produzirem – com esses mesmos donativos – estão sendo destinados aos profissionais de saúde que estão na linha da frente dos hospitais.

O projeto já levou o apoio aos profissionais dos hospitais de norte a sul de Portugal. O objetivo agora é levar a ação para outros lugares afetados pela pandemia para estimular a solidariedade e fortalecer os pequenos negócios sustentáveis.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece