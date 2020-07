Porto Alegre A instalação de novas tendas ampliou o número de pontos de testagem de coronavírus em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Capital já conta com nove estruturas montadas especialmente para essa finalidade. (Foto: Robson da Silveira/SMS/PMPA)

Capaz de detectar a presença de coronavírus nos primeiros sete dias de aparecimento dos sintomas, o teste “RT-PCR” já pode ser feito em tendas próximas a unidades de saúde em Porto Alegre. As novas estruturas reforçam o atendimento oferecido desde março pela prefeitura em tendas instaladas junto a serviços de urgência e emergência, como pronto atendimentos e hospitais.

Já nesta segunda-feira (27), começaram a funcionar as tendas localizadas ao lado dos postos de saúde Nova Brasília (Zona Norte) e Cohab Cavalhada (Zona Sul). A diretora de Atenção Primária da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Diane Nascimento, ressalta que os locais foram escolhidos para aumentar a cobertura da iniciativa e evitar que os cidadãos – principalmente os infectados – circulem pela cidade em busca de exames.

Na última semana, a capital gaúcha já havia ampliado a capacidade de testagem de Covid-19 em mais 500 exames diários desse tipo na rede de atendimento vinculado ao SUS (Sistema Único de Saúde). Com tal acréscimo, a administração municipal avalia que tem condições para aplicar até 1,6 mil testes por dia.

A ampliação é viabilizada por um convênio com a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e a Fundação de Apoio da instituição de ensino superior.

Além de pessoas com sintomas, os testes estão disponíveis para familiares que moram na mesma residências de pessoas com diagnóstico confirmado da doença e também para quem teve contato no local de trabalho com colegas infectados. Basta apresentar o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do paciente com teste positivo confirmado.

Desde o início da pandemia, a prefeitura tem anunciado gradativamente o aumento da testagem de coronavírus junto à população. De acordo com dados da SMS, no período entre 8 e 15 de junho, 604 pessoas foram testadas, contingente que saltou para 1.839 entre os dias 29 de junho e 5 de julho.

Ao identificar sintomas como dor de garganta, febre e tosse (compatíveis com os da Covid-19), os usuários do SUS devem procurar a unidade de saúde de referência, utilizando máscara de proteção facial.

Onde encontrar

– Unidade de Saúde Nova Brasília – Rua Vieira da Silva nº 1.016 (8h às 18h);

– Unidade de Saúde Cohab Cavalhada – Rua Paulo Maciel nº 220 (8h às 17h);

– Unidade de Saúde Diretor Pestana – Rua Dona Teodora nº 1.016 – Humaitá (8h às 20h);

– Unidade de Saúde São Carlos – Av. Bento Gonçalves nº 6.670 – Agronomia (8h às 20h);

– Unidade de Saúde 1º de Maio – Av. Professor Oscar Pereira nº 6.199 – Cascata (8h às 20h);

– Unidade de Saúde Cristal – Rua Cruzeiro do Sul nº 2.702 (7h às 19h);

– Unidade de Saúde Paulo Viaro – Estrada do Lami nº 4.488 (8h às 17h);

– Unidade de Saúde Moradas da Hípica – Rua Geraldo Link nº 235 (7h às 19h);

– Cais (Centro de Acolhimento e Isolamento Social) – Av. Saturnino de Brito nº 1.425 (8h às 18h).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre