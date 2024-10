Tecnologia A inteligência artificial pode ser usada para planejar viagens; descubra como

A IA pode facilitar a vida de seus usuários na hora de planejar suas visitas a diversos destinos no mundo. (Foto: Reprodução)

Nos últimos anos, a inteligência artificial (IA) tem sido usada em diferentes áreas para facilitar a vida de seus usuários. Esse tipo de ferramenta muitas vezes pode dar conselhos, ajudar a planejar, organizar eventos, entre outras opções.

No setor de viagens, usar a IA pode ajudar os turistas a planejar suas visitas a vários destinos ao redor do mundo.

A primeira possibilidade que a IA oferece é dar recomendações personalizadas. Muitas vezes, pode ser difícil decidir rapidamente sobre um destino ou atividades, por isso, com base em experiências anteriores e gostos pessoais, você pode perguntar ao aplicativo que está utilizando por ideias-chave para a sua viagem.

Por exemplo, se você não sabe qual é a melhor época para visitar um destino, pode consultar essas ferramentas. Pergunte sobre os momentos mais recomendados do ano para visitar uma cidade ou país e as razões por trás dessas recomendações. Dessa forma, todas as decisões que você tomar terão um fundamento.

Além disso, é possível que essas ferramentas ajudem com os itinerários. Por um lado, você pode perguntar quais são os melhores horários para visitar um ponto turístico. Por outro, também é possível pedir que, de acordo com o destino que você vai visitar, elas façam um itinerário com atrações turísticas, horários e preços por dias. Dessa forma, você economiza o trabalho não apenas de buscar, mas também de organizar quais são as melhores atrações de um lugar. É claro que você deve ser muito cauteloso com os preços e horários, pois é possível que as informações estejam desatualizadas.

Caso você esteja indo para um país distante, onde não conhece a cultura, pode perguntar à IA de sua preferência por conselhos de segurança e normas locais, para que tenha uma ideia sobre o comportamento que deve ter ao chegar ao seu destino.

Quatro opções

Provavelmente você está se perguntando: que ferramenta devo usar? Com tantas opções disponíveis, pode ser esmagador escolher. No entanto, há uma que se destaca entre as mais populares: ChatGPT. Nele, você poderá perguntar o que quiser, desde dicas sobre voos, roteiros até a documentação necessária para viajar.

A segunda opção, mais especializada em turismo, é Layla. Este planejador de viagens gratuito ajudará com itinerários, voos e preços estimados. Todas as informações serão entregues organizadas para facilitar o planejamento.

Wonderplan também pode ser um grande aliado na hora de organizar uma viagem. Antes de usá-lo, a ferramenta fará várias perguntas sobre o seu passeio: o destino, as datas, qual é o seu orçamento e que tipo de atividades você gostaria de fazer. Uma vez que você insira essas informações, a aplicação mostrará sugestões de hotéis, com preços, itinerários por dias e duração por atração. Além disso, você poderá ver os preços estimados de hospedagem, transporte, refeições e atividades, de acordo com o destino.

Por fim, o GuideGeek, acessível através do WhatsApp ou Instagram, oferece aos usuários sugestões de destinos e atividades. Você pode perguntar sobre voos, hotéis, restaurantes, segurança nas viagens e rotas diretas para seu destino. Além disso, se você quiser cotar voos, o GuideGeek fornecerá as opções mais econômicas, incluindo preços, datas e companhias aéreas disponíveis.

Essas são apenas quatro opções em um vasto mundo de possibilidades. A inteligência artificial está evoluindo rapidamente, proporcionando cada vez mais novas alternativas para a organização de viagens e eventos importantes. Tenha em mente que, ao escolher uma ferramenta de IA, é essencial explorar suas capacidades, avaliar suas limitações e considerar o tipo de informação que pode oferecer para garantir que atenda às suas necessidades.

