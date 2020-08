Mundo A Itália tem a segunda queda consecutiva em número de casos diários de coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

O Ministério da Saúde da Itália revela que 200.460 pacientes estão curados da Covid-19. (Foto: Reprodução)

O número de novos casos do coronavírus Sars-CoV-2 registrados em um período de 24 horas teve queda pelo segundo dia consecutivo na Itália, informou o Ministério da Saúde neste domingo (2). Segundo o boletim, o país contabilizou mais 239 contágios entre sábado e domingo, elevando o total para 248.070. No dado anterior, 295 pessoas testaram positivo para a Covid-19.

Os novos casos estão concentrados principalmente na Emilia-Romagna (+49), Lombardia (+38) e Vêneto (+45). No entanto, nenhuma região zerou contágios.

Em relação às vítimas, a Itália somou mais oito óbitos, sendo todas na Lombardia, epicentro da doença no país europeu que contabiliza 16.815 falecimentos. Ao todo, a pandemia já provocou a morte de 35.154 cidadãos em toda a nação.

O Ministério da Saúde ainda revela que 200.460 pacientes estão curados da Covid-19, enquanto que há 12.456 casos positivos.

No total, 42 infectados estão na unidade de terapia intensiva (-1), 708 fazem acompanhamento médico e 11.706 estão em isolamento domiciliar (-3).

No sábado, a Itália havia registrado mais 295 casos e cinco mortes na pandemia do novo coronavírus em apenas um dia. Os dados apontaram uma queda no número de contágios diários em relação ao dado contabilizado na sexta-feira (31), 379, e também na quantidade de mortes. Na sexta, nove pessoas perderam a vida.

Produto Interno Bruto

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália despencou 12,4% no segundo trimestre de 2020 em relação aos três meses anteriores, uma queda sem precedentes, de acordo com estimativas preliminares divulgadas na sexta-feira (31) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).

Esse é o pior resultado trimestral registrado na série histórica iniciada no primeiro quarto de 1995. Até então, o recorde negativo era do primeiro trimestre de 2020, com retração de 5,3%.

“Depois da forte redução registrada no primeiro trimestre, a economia italiana sofreu uma contração sem precedentes no segundo trimestre de 2020 devido aos efeitos econômicos da emergência sanitária [do coronavírus] e das medidas de contenção adotadas”, diz o Istat.

Na comparação com o segundo trimestre de 2019, a queda no PIB foi de 17,3%. As restrições à circulação na Itália só começaram a ser lentamente revogadas a partir do início de maio, mas o país recuperou uma certa normalidade somente em junho.

A Itália já acumula três trimestres seguidos de queda na economia e está em recessão técnica. Todos os setores produtivos registraram contração entre abril e junho, e o PIB acumula retração de 14,3% nos primeiros seis meses do ano.

“A queda do PIB se coloca dentro de um contexto internacional no qual as principais economias registram reduções de tamanho análogo por causa da pandemia”, acrescenta o Istat. Na comparação com janeiro a março, a economia da zona do euro caiu 12,1% no segundo trimestre, enquanto a da União Europeia sofreu queda de 11,9%, de acordo com estimativa do Eurostat. As informações são da agência de notícias Ansa.

