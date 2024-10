Saúde A medicina não considera mais 36,6 graus como a temperatura normal do corpo; entenda

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Pesquisa realizada pela Universidade de Stanford mostrou que a temperatura corporal sofre diversas variáveis. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De acordo com o site da Escola de Medicina da Universidade de Yale, em 1868, um médico alemão estudou mais de um milhão de temperaturas de 25 mil pessoas e concluiu que a temperatura corporal normal era de 36,6 graus.

No entanto, uma pesquisa da Universidade de Stanford descobriu que, na realidade, a temperatura normal do corpo humano não é um valor específico. De acordo com as descobertas, isso depende de vários fatores. Idade, peso, altura, sexo e até a hora do dia influenciam a temperatura. Além disso, também varia durante o dia.

“A maioria das pessoas, incluindo muitos médicos, ainda pensa que a temperatura normal de todos é de 36,6 graus. Na verdade, o que é normal depende de cada pessoa e da situação, raramente é de 36,6 graus”, disse Julie Parsonnet, professora de medicina e epidemiologia, para a instituição.

Juntamente com a sua equipa, a especialista descobriu que, a cada década desde o século XIX, a temperatura corporal das pessoas nos Estados Unidos caiu pelo menos 0,05 graus.

— Qual é a temperatura corporal normal?

“Em vez de pensar numa distribuição de temperaturas, que foi o que o estudo inicial mostrou, pegamos uma média de 36,6 graus e usamos isso como valor de corte”, explica Catherine Ley, principal autora da pesquisa sobre o estudo do médico alemão Carl Reinhold August Wunderlich.

Nesta ocasião, os pesquisadores trabalharam com 618.306 medições de temperatura oral de pacientes adultos. De 2008 a 2017, também identificaram o horário do dia em que foram tiradas, bem como idade, sexo, peso, altura, índice de massa muscular, medicamentos e condições de saúde de cada paciente.

Depois de analisar os dados, descobriram que nos adultos a temperatura corporal normal situava-se entre 36,27 graus e 36,77 graus, com uma média geral de 36,61 graus Celsius.

“A combinação de idade, sexo, altura, peso e hora do dia foi responsável por 25% da variabilidade normal da temperatura dentro de um indivíduo”, explicaram os autores.

No entanto, esclareceram que outros fatores, como vestuário, atividade física, ciclo menstrual, erros de medição, clima e até mesmo consumo de bebidas quentes ou frias, também podem desempenhar um papel.

— O que são temperaturas corporais alarmantes?

Segundo o MedlinePlus, uma temperatura acima de 38 graus Celsius quase sempre indica febre causada por uma doença ou infecção. Não hesite em visitar um centro médico próximo se sentir sintomas adversos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/a-medicina-nao-considera-mais-366-graus-como-a-temperatura-normal-do-corpo-entenda/

A medicina não considera mais 36,6 graus como a temperatura normal do corpo; entenda

2024-10-20