Mundo A neta e o bisneto de Robert Kennedy desapareceram nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2020

Maeve Kennedy Townsend McKean e filhos. (Foto: Reprodução/Facebook)

Maeve Kennedy Townsend McKean, de 40 anos, e o filho dela, Gideon Joseph Kennedy McKean, 8 anos, desapareceram após saírem em uma canoa em Chesapeake Bay, nos Estados Unidos.

Eles são, respectivamente, neta e bisneto de Robert F. Kennedy, assassinado durante campanha para se tornar o nome do Partido Democrata às eleições presidenciais em 1968. No currículo, estava a atuação como procurador-geral dos EUA. Robert era irmão do ex-presidente John F. Kennedy. As informações são do jornal The Washington Post desta sexta-feira (3).

O marido de Maeve, David McKean, relatou que eles “foram mais longe do que sabiam lidar e não conseguiam retornar”. Segundo ele, foi um dia de muitos ventos e em que a correnteza estava mais forte que o habitual.

O caso aconteceu na quinta (2) em Chesapeake Bay, em um local próximo da casa de Maeve, em Shady Side, litoral do estado de Maryland.

Equipes de busca com barcos e helicópteros estão em ação no local. Uma canoa com característica semelhante a que era usada por mãe e filho foi localizada.

Maeve é diretora-executiva de saúde da Universidade de Georgetown.

Tragédias na família

A família Kennedy é marcada pela tragédia. O avô Robert F. Kennedy foi morto a tiros meio século atrás, na noite em que comemorou vitória do Partido Democrata na Califórnia para as eleições presidenciais de 1968. Cinco anos antes, o irmão mais velho de Robert, o presidente John Fitzgerald Kennedy, havia sido assassinado em Dallas, Texas.

O irmão mais velho de ambos, Joseph Kennedy, morreu em 1944 durante a Segunda Guerra Mundial. Uma irmã, Kathleen, morreu quando um avião caiu na França em 1948.

Em 1984, David Kennedy, filho de Robert, morreu de overdose de drogas e, em 1997, outro de seus filhos, Michael, morreu em um acidente enquanto esquiava.

Em 1999, John Kennedy Jr, filho do presidente assassinado, sua esposa, Carolyn, e sua cunhada morreram quando o avião em que estavam viajando ao largo da costa de Martha’s Vineyard (Massachusetts) caiu.

Em 2011, a esposa de Robert Kennedy Jr (filho de Robert F. Kennedy), Mary Richardson, cometeu suicídio.

Em 2019, outra neta de Robert F. Kennedy, Saoirse Kennedy Hill, morreu aos 22 anos como resultado de uma overdose acidental de drogas.

