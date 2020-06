Geral A ocupação de UTIs em Porto Alegre já passa de 82%

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2020

Porto Alegre conta com 618 leitos operacionais de UTI e, destes, 87 são de pacientes com Covid-19 e 27 com suspeita. (Foto: Divulgação/HCPA)

O índice de ocupação de leitos em Porto Alegre chegou a 82,85% neste sábado (20), segundo o painel de UTIs (unidades de terapia intensivas) divulgado pela prefeitura da Capital. Ainda segundo os dados, hospitais de referência, como o Hospital Nossa Senhora da Conceição e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, têm índices ainda maiores, de 93,33% e 83,05%, respectivamente.

Porto Alegre conta com 618 leitos operacionais de UTI e, destes, 87 são de pacientes com Covid-19 e 27 com suspeita. Há ainda 512 pacientes internados em UTIs por outros motivos.

No fim da tarde de sexta-feira, dos 618 leitos de UTI, 506 (81,8%) estavam ocupados e 89 (14,4%) eram por pacientes com diagnóstico da Covid-19.

Ônibus fiscalizados

Desde o início da pandemia do coronavírus em Porto Alegre, os agentes de fiscalização da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) desempenham uma série de ações para garantir a segurança dos usuários dos coletivos. De 18 de março até 18 de junho, as equipes já realizaram um total de 13.035 fiscalizações em ônibus intermunicipais, municipais, terminais e garagens das empresas, para verificar a higienização e o cumprimento das medidas de prevenção e combate à Covid-19. Já no transporte individual (lotações e táxis), durante o mesmo período, foram fiscalizados 6.208 veículos, e destes, 38 foram autuados.

Nesses três primeiros meses, 6.860 veículos passaram por fiscalizações no sistema de transporte por ônibus municipais. Nesse mesmo período, houve 768 autuações por descumprimento de tabela horária. Em relação às medidas de prevenção, 92 veículos foram autuados por falta de uso de máscaras de proteção por ocupantes e 95, por excesso de passageiros.

Segundo o decreto 20.549 da Prefeitura de Porto Alegre, a máscara é obrigatória tanto para os usuários quanto para a tripulação, e a capacidade permitida para cada ônibus é de todos os assentos ocupados e dez pessoas em pé, para carros comuns, e 15 para os articulados.

O trabalho dos agentes durante a pandemia da Covid-19 visa, além de assegurar a proteção dos passageiros, prevenir a disseminação do vírus para aqueles que precisam sair de casa. “Estamos atentos, e nosso trabalho é diário para manter o transporte coletivo como um ambiente seguro para as pessoas. Se pensarmos que foram realizadas mais de 227 mil viagens, podemos afirmar que o descumprimento ocorre em situações pontuais”, enfatiza o diretor de Operações, Paulo Ramires. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

