Rio Grande do Sul A pandemia de coronavírus já matou quase 7.600 gaúchos. Testes positivos se aproximam de 375 mil no Estado

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O Rio Grande do Sul tem 19.281 casos ativos sob acompanhamento. (Foto: EBC)

O boletim epidemiológico deste sábado (12) acrescentou 3.750 testes positivos e 65 mortes à estatística oficial do coronavírus no Rio Grande do Sul. Com isso, já são 372.699 gaúchos infectados desde março, incluindo 7.578 mortos. Já o contingente de recuperados, com ou sem a manifestação de sintomas de Covid, são 345.795 (93%).

Descontando-se os óbitos e os indivíduos que já se recuperaram, o resultado são 19.281 casos ativos sob acompanhamento no Estado (em quarentena domiciliar ou internação hospitalar). Os dados foram divulgados pelo Palácio Piratini.

No que se refere aos mais recentes desfechos fatais da Covid, o novo relatório abrange vítimas com idades entre 25 a 98 anos. A ampla predominância nesse aspecto, entretanto, continua sendo a de idosos: 54 dos 65 falecimentos mencionados pela lista se encaixam nesse perfil, o que representa 83%.

Confira, a seguir, o breve detalhamento fornecido pela SES (Secretaria Estadual da Saúde). Em destaque, o município de residência do paciente morto pela Covid, o gênero (feminino ou masculino) e a idade.

Perdas humanas

– Alegrete (mulher, 71 anos);

– Alvorada (homem, 55 anos);

– Cachoeirinha (homem, 73 anos);

– Canoas (homem, 71 anos);

– Canoas (homem, 50 anos);

– Canoas (homem, 55 anos);

– Capão da Canoa (homem, 67 anos);

– Erechim (homem, 64 anos);

– Erechim (mulher, 84 anos);

– Getúlio Vargas (mulher, 78 anos);

– Gravataí (homem, 74 anos);

– Gravataí (mulher, 73 anos);

– Guaíba (mulher, 71 anos);

– Ibirapuitã (homem, 66 anos);

– Nova Hartz (mulher, 31 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 71 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 61 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 67 anos);

– Osório (homem, 61 anos);

– Palmares do Sul (homem, 77 anos);

– Parobé (homem, 62 anos);

– Passo Fundo (mulher, 92 anos);

– Passo Fundo (homem, 58 anos);

– Passo Fundo (mulher, 78 anos);

– Pelotas (homem, 68 anos);

– Pelotas (mulher, 54 anos);

– Pelotas (homem, 77 anos);

– Pelotas (homem, 44 anos);

– Pelotas (homem, 48 anos);

– Ponte Preta (mulher, 75 anos);

– Porto Alegre (mulher, 92 anos);

– Porto Alegre (mulher, 75 anos);

– Porto Alegre (mulher, 73 anos);

– Porto Alegre (homem, 73 anos);

– Porto Alegre (homem, 80 anos);

– Porto Alegre (mulher, 77 anos);

– Porto Alegre (mulher, 97 anos);

– Progresso (mulher, 88 anos);

– Redentora (homem, 98 anos);

– Rosário do Sul (homem, 84 anos);

– Rosário do Sul (mulher, 71 anos);

– Rosário do Sul (homem, 90 anos);

– Sananduva (homem, 62 anos);

– Santa Cruz do Sul (mulher, 80 anos);

– Santa Cruz do Sul (homem, 77 anos);

– Santa Maria (homem, 69 anos);

– Santa Maria (mulher, 59 anos);

– Santa Maria (homem, 70 anos);

– Santa Maria (homem, 73 anos);

– Santo Antonio da Patrulha (homem, 49 anos);

– São José do Norte (homem, 70 anos);

– São Leopoldo (mulher, 81 anos);

– São Leopoldo (homem, 25 anos);

– Sapiranga (homem, 45 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 63 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 70 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 73 anos);

– Tapejara (homem, 83 anos);

– Tapera (mulher, 63 anos);

– Teutônia (mulher, 74 anos);

– Tramandaí (mulher, 71 anos);

– Três Cachoeiras (homem, 55 anos);

– Três Coroas (homem,69 anos);

– Vacaria (homem, 75 anos);

– Viamão (mulher, 68 anos).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul