Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Em transmissão ao vivo, Sebastião Melo (E) estava acompanhado do vice, Ricardo Gomes. (D). (Foto: Reprodução/Facebook)

Em mais uma transmissão ao vivo na internet, o prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), informou na tarde desta segunda-feira (28) mais uma série de nomes para o primeiro escalão do seu governo, que tomará posse na tarde da próxima sexta-feira, 1º de janeiro. Ele estava acompanhado de seu vice, Ricardo Gomes (DEM).

A nova lista deu prosseguimento aos anúncios feitos desde o começo da semana passada e ainda não está completa. Falta, por exemplo, a indicação de quem será o secretário municipal de Cultura, cargo atualmente ocupado pelo diretor teatral Luciano Alabarse. A demora em indicar um titular para a pasta, aliás, tem sido duramente criticada nas redes sociais por alguns profissionais do setor.

Dentre os integrantes do Executivo que comandará a capital gaúcha no quadriênio 2021-2024, Melo confirmou o ex-dirigente colorado, ex-parlamentar e ex-secretário Luiz Fernando Záchia, que comandará a pasta da Mobilidade Urbana – a sua escolha já era dada como certa por fontes ligadas ao emedebista.

Também foram anunciados Germano Bremm (Meio Ambiente), Gustavo Ferenci (Transparência), Fernando Mattos (Inovação), Bruno Caldas (adjunto da Fazenda), Rodrigo Costa (Previmpa), Alexandre Garcia (Dmae) e Antônio “Kiko” Pereira (Esportes).

Na quinta-feira (24), Véspera de Natal, o futuro prefeito já havia anunciado Janaina Audino (Secretaria da Educação, tendo Maria Ângela como adjunta), André Machado para a Secretaria de Habitação (com Simone Somensi de adjunta), Pablo Mendes (Obras, com o ajunto Rogério Baú) e Flávio Dutra (coordenação de Comunicação Social).

Nos dois dias anteriores (22 e 23), as indicações abrangeram Mauro Sparta (Secretaria Municipal da Saúde), o ex-coronel da Brigada Militar (BM) Mário Ikeda (Segurança Pública), Ana Maria Pellini (Parcerias Estratégicas), Léo Voigt (Desenvolvimento Social), Rodrigo Sartori Fantinel (Fazenda), André Barbosa (Administração e Patrimônio) e Marcos Felipi Garcia (Serviços Urbanos).

Também foram escolhidos os vereadores eleitos Cássio Trogildo (Governança Comunitária e Coordenação Política) e Cézar Schirmer (Planejamento e Assuntos Estratégicos). O vice-prefeito eleito Ricardo Gomes, por sua vez, assumirá a pasta de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a menos provisoriamente.

Esporte

Apesar do anúncio do ex-técnico da Seleção Brasileira de Judô e coordenador técnico da Sogipa (Sociedade de Ginástica de Porto Alegre) Antônio Carlos “Kiko” Pereira para o comando dos esportes na capital gaúcha, o fato é que não existe atualmente uma pasta independente sobre o setor no Município. Quem desempenha esse papel é a SMDE (Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes).

De acordo com Sebastião Melo, no entanto, um projeto deve ser encaminhado pela nova prefeitura à Câmara de Vereadores, em breve, para que a cidade volte a contar com uma paste específica.

(Marcello Campos)

