| A prefeitura de Passo Fundo identificou uma possível fraude na vacinação contra o coronavírus na cidade

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2021

Profissionais da saúde da linha de frente já estão sendo vacinados na cidade. (Foto: Prefeitura de Passo Fundo/Divulgação)

A prefeitura de Passo Fundo tomou conhecimento, a partir do cruzamento de dados, de que, em um dos locais de vacinação na cidade, ocorreu uma possível fraude com a indicação de uma pessoa, por uma instituição, que não pertencia ao grupo prioritário.

Foi aberta uma investigação na Auditoria Geral do Município e Controle Interno. O prefeito, Pedro Almeida, determinou o registro em Boletim de Ocorrência na Polícia Civil para apuração das responsabilidades. O Ministério Público foi comunicado da suspeita para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

Vacinação

A equipe de vacinação, ligada à Vigilância em Saúde do Município, recebe das instituições uma lista com nome, função e CPF das pessoas que pertencem aos grupos prioritários – neste primeiro momento, profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à covid-19 e idosos e trabalhadores de Instituições de Longa Permanência (ILPIs). Após, vão até o local para fazer a vacinação e um colaborador da instituição confirma a identidade das pessoas.

Passo Fundo já registrou 16.244 diagnósticos positivos para covid-19 desde o início da pandemia e 256 mortes no período. De acordo com dados divulgados nessa quarta-feira (27), 533 casos da doença estão ativos. Desses, 86 estão hospitalizados (34 na UTI e 52 em leitos clínicos).

