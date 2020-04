Porto Alegre A partir desta quarta-feira, a prefeitura de Porto Alegre amplia o número diário de testes de coronavírus

É objetivo é qualificar os dados sobre a real extensão da pandemia na capital gaúcha. (Foto: EBC)

A prefeitura de Porto Alegre inicia nesta quarta-feira (29) a expansão da testagem de coronavírus com aplicação diária de até 580 testes do tipo PCR, a fim de qualificar os dados sobre a real extensão da pandemia na capital gaúcha. Além de pacientes internados e profissionais de saúde, o procedimento incluirá trabalhadores das forças de segurança e salvamento e todos os idosos que apresentem sintomas compatíveis com síndromes gripais.

Conforme prefeito Nelson Marchezan Júnior, a iniciativa “vai se espelhar no padrão de testagem da Coreia do Sul, referência mundial de enfrentamento ao coronavírus”. Ele garante, ainda, que a ampliação oferecerá estatísticas confiáveis para embasar estratégias de saúde, ampliar a segurança e a tomada de decisões sobre reabertura de setores econômicos.

Na tarde desta terça-feira, 28, Porto Alegre tinha 34 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) ocupados com pacientes testados positivos para coronavírus, cerca de 5% do total de leitos adultos de terapia intensiva disponíveis na Capital. Este número atingiu o pico de 43 internados há mais de 20 dias.

“Achatamos a demanda por leitos em unidades de terapia intensiva, que é o divisor de águas entre o óbito com atendimento e o óbito sem condições de atendimento. No tratamento de coronavírus, atendimento hospitalar e leitos de UTI são decisivos”, acrescenta o prefeito.

Protocolos

Suspeitas de síndromes gripais em idosos, incluindo os residentes em ILPIs (instituições de longa permanência de idosos), devem ser notificadas diante de sintomas como febre (temperatura maior ou igual a 37,8°C), tosse, dor de garganta ou dificuldade respiratória, principalmente se diferente do padrão usual. A notificação deve ser feita por enfermeiro ou médico da ILPI, se for o caso, ou mediante contato clínico com a nova central de acompanhamento de notificações de pacientes de risco.

Já o teste em profissionais da segurança seguirá os mesmos procedimentos aplicados aos trabalhadores da saúde. Após o atendimento em serviço, a suspeita deve ser notificada pelo médico que prestou assistência. Depois, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde farão a triagem e os casos eleitos para coleta de material para exame, de acordo com recomendação do Ministério da Saúde, serão agendados.

Detalhes

Dentre os 580 exames diários para Covid-19 que serão realizados em Porto Alegre, estão os kits de testes que foram comprados pela prefeitura (300 PCRs/dia fornecidos pelo Peritos Lab, 150 PCRs/dia pelo Grupo Exame e 30 PCRs/dia pela Santa Casa) e os que serão feitos em parceria com o Hospital Moinhos de Vento (100 PCRs/dia).

A cidade também dispõe de 14,7 mil testes rápidos, dos quais 10 mil foram adquiridos pela prefeitura e serão fornecidos pelo Laboratório Hilab, além dos 2,7 mil entregues pelo Ministério da Saúde e dos 2 mil doados pelo grupo Iguatemi.

Considerado por especialistas como um dos testes mais confiáveis para diagnóstico de coronavírus, o PCR utiliza biologia molecular: uma amostra de secreção nasal e da garganta é obtida junto ao paciente e analisada em laboratório, em uma busca minuciosa pela possível presença de material genético da Covid-19.

“Trata-se de processo em laboratório e que demora cerca de oito horas [para se obter o resultado], desde que não haja fila”, explica o médico Carlos Eduardo dos Santos Ferreira, presidente da SBPC (Sociedade Brasileira de Patologia Clínica). “Com uma demanda tão grande como a atual, no entanto, a capacidade produtiva dos laboratórios está menor.”

(Marcello Campos)

