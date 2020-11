Notícias Porto Alegre tem neste domingo mais uma feira “Brechocão”

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Valores obtidos com as vendas são revertidos para a causa animal. (Foto: Ari Teixeira/PMPA)

A Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) confirmou para este domingo mais uma edição da feira semanal “Brechocão”, uma das mais tradicionais iniciativas a favor da da causa animal em Porto Alegre. O evento vai das 9h às 16h, no trecho junto à avenida Osvaldo Aranha entre o Parquinho da Redenção e o auditório Araújo Vianna (bairro Bom Fim).

São 30 estandes que oferecem itens de vestuário masculino e feminino, além de bijuterias, acessórios de beleza, bolsas, carteiras, utensílios domésticos e eletrônicos. Os valores obtidos com a venda dos produtos é destinada à cobertura de despesas de protetores com alimentação, albergagem e atendimento veterinário de cães e gatos em situação de vulnerabilidade.

Durante a Feira também são aceitas doações para as futuras feiras. Isso inclui desde artigos de brechó até ração e utensílios como potes, cobertas, medicamentos, jornais e papelão. Em caso de chuva, a feira – que é mensal – será adiada.

“O público está habituado a este grande brechó voltado ao bem-estar animal. Muitos chegam para comprar, outros doam ração ou produtos que possam ser oferecidos ao público”, ressalta o titular da Diretoria Geral de Direitos Animais. “E, com certeza, todos tomam consciência do trabalho abnegado desses voluntários”.

Segundo a prefeitura, a realização do evento segue as determinações exigidas pelo Decreto Municipal 20.709, orientando sobre as regras de funcionamento em feiras neste período de enfrentamento ao novo coronavírus.

Animais em casa

Talvez muitos não saibam, mas em Porto Alegre a manutenção de seis ou mais cães e gatos em uma casas ou apartamento só pode se feita mediante obtenção de registro de canil ou gatil pelo proprietário do imóvel. É o que determina a Lei Complementar 694/2012.

Nestes casos, uma equipe da Smams vistoria os espaços de convívio dos animais, confere a documentação e repassa as informações aos veterinários da Diretoria-Geral de Direitos Animais, que emitem a autorização se não foram constatadas irregularidades. Ou então solicitam que o local seja adequado às normas sanitárias do município.

Conforme a Secretaria, mais de 90% desses “canis precários” que recebem o sinal verde da prefeitura foram criados após reclamações registradas via telefone 156. E mesmo entre as pessoas devotadas à causa animal, nem sempre a boa intenção é acompanhada do devido conhecimento sobre os cuidados e exigências básicas para a guarda de animais.

Os espaços domésticos com mais de um animal exigem dos tutores uma atenção especial com a alimentação, além de água em quantidades adequadas ao tamanho do cão ou gato, com recolhimento das sobras após cada refeição. Também deve ser evitada a circulação dos animais em áreas vizinhas e manter acompanhamento veterinário.

Também é importante ter sempre em mãos os atestados de saúde e vacinação. Por fim, boas condições de higiene exigem cuidados diários, fundamentais para os bichos e para que se evitem as queixas de vizinhos incomodados com o odor e ruído. O registro pode ser solicitado ao Protocolo Central. Informações em www.portoalegre.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

