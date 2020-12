Brasil A prefeitura do Rio de Janeiro vai fechar toda a orla durante a noite do Ano Novo

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O Réveillon deste ano em Copacabana será completamente diferente do normal. (Foto: Gabriel Monteiro/Riotur)

O esquema que a prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nessa segunda-feira (28) para tentar reduzir as aglomerações na orla marítima da cidade durante o Réveillon prevê o bloqueio de veículos a todos os acessos à orla desde a Praia do Flamengo ao Recreio dos Bandeirantes (altura do Pontal). Ao todo, serão quase 40 pontos bloqueio que, pelo planejamento inicial, serão mantidos das 20 horas do dia 31 até às 3 horas da manhã do dia 1º. No entanto, já haverá restrições desde o primeiro minuto do dia 31, com a proibição de estacionamento em toda a orla além da Lagoa Rodrigo de Freitas.

A partir das 20h, só passam pelos pontos de bloqueio moradores dos bairros (que terão que apresentar comprovante de residência), e táxis com passageiros — veículos vazios não entram. O acesso não será permitido a veículos de aplicativos (mesmo com passageiros). Já na Barra, um dos principais pontos de bloqueio deve ser montado na avenida Ayrton Senna, próximo ao terminal Alvorada. Das 20h em diante, a entrada nesses bairros para quem não for morador só será permitida a pé.

No caso de Copacabana, valerão os pontos tradicionais de bloqueios dos réveillons passados, que costumam ser montados em pontos como nos acessos ao Túnel Velho, Corte de Cantagalo e Enseada de Botafogo.

Hotéis, bares, clubes e restaurantes podem fazer eventos caso tenham alvará para esse tipo de atividade. Já os quiosques poderão funcionar, mas sem festas pagas ou cercadinhos. A queima de fogos em hotéis está proibida

Durante todo o dia 31, a partir da meia-noite, será proibido o estacionamento na orla e em algumas vias internas de Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. Na Lagoa, apenas as vagas da concessionária privada estarão liberadas.

Delivery e festas

O acesso de pedestres nos bloqueios será permitido. A circulação de entregadores de delivery na orla também será proibida.

Apesar das restrições impostas pela prefeitura, eventos pagos em hotéis, bares, clubes e restaurantes que têm alvará para esse tipo de atividade vão poder realizar festas. Quem não tiver alvará para esses eventos, como os quiosques da praia e da Lagoa, não poderão realizar shows de musica ao vivo. No entanto poderão funcionar normalmente na virada do ano.

A prefeitura alegou que o plano tem o objetivo de mitigar a propagação do coronavírus e que esses estabelecimentos previamente autorizados respeitariam as regras. O município não soube informar quantos estabelecimentos licenciados realizarão eventos na virada do ano.

“A multa está na faixa de R$ 15 mil por inflação que pode mais do que dobrar em caso de reincidência daqueles que realizarem festas sem autorização. Mas um mesmo estabelecimento pode ser infracionado numa mesma ocorrência pela falta de autorização e de uso de máscaras”, explicou o superintendente de Educação da Vigilância Sanitária, Flávio Graça.

O município também vai tentar monitorar festas pagas a fim de impedir a realização. Mas diz esperar o apoio por parte da população:

“Estamos identificando esses organizadores, que estão sendo notificados para não realizarem as atividades”, disse Graça.

A prefeitura também proibiu que mais de mil barraqueiros trabalhem das 20h do dia 31 às 6h do dia 1º. No entanto, as restrições não valerão para os ambulantes licenciados que atuam na areia.

Multa por desrespeito

O secretário de Ordem Pública, Alessandro Cartagena, diz que haverá fiscalização com um número não divulgado de agentes. Estabelecimentos e pessoas que desrespeitarem as regras poderão ser multados. No caso de estabelecimentos comerciais, eles poderão ser interditados ou conforme a gravidade do caso terem o alvará cassado. Outra medida será proibir que pessoas durmam na areia, com ou sem barracas de camping, uma tradição nas viradas do ano na cidade.

“As equipes vão circular em comboios, com base em dados sobre pontos de aglomeração mais tradicionais na virada do ano. As pessoas vão ser orientadas a não dormir na areia”, disse Alessandro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil