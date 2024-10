Política A Procuradoria Geral da República entrou com recurso no Supremo para tentar reverter a decisão do ministro Dias Toffoli que derrubou todos os processos e investigações contra o ex-presidente da OAS, na Operação Lava-Jato

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

A decisão de Toffoli não afeta o acordo de delação, que continua válido, segundo o próprio ministro. (Foto: Carlos Moura/STF)

Para tentar reverter a decisão do ministro Dias Toffoli que derrubou todos os processos e investigações contra o empresário Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, na Operação Lava-Jato, a Procuradoria-Geral da República (PGR) entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF).

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pede que o ministro reconsidere a própria decisão ou envie o processo para julgamento no plenário do STF. Réu confesso, Léo Pinheiro fechou acordo de colaboração com a força-tarefa de Curitiba e admitiu propinas a agentes públicos e políticos.

A delação serviu de base para a investigação do caso do triplex do Guarujá, que levou o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à prisão. A defesa agora alega que o empresário foi forçado a assinar o acordo.

A decisão de Toffoli não afeta o acordo de delação, que continua válido, segundo o próprio ministro. A multa imposta ao empresário na colaboração premiada foi de R$ 45 milhões. A defesa pediu a extensão de decisões que beneficiaram o presidente Lula, os empresários Marcelo Odebrecht e Raul Schmidt Felippe Júnior e o ex-governador paranaense Beto Richa (PSDB).

O procurador-geral argumenta, no entanto, que as situações são diferentes e, por isso, a decisão que beneficiou o presidente não poderia ter sido estendida ao empresário.

Gonet sustenta que a defesa apresente seus argumentos e recursos nos respectivos processos. Caso contrário, na avaliação do PGR, o ministro estaria se sobrepondo aos juízes de primeira instância.

Vítima de conluio

Toffoli concluiu que o empresário foi vítima de “conluio” entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da força-tarefa de Curitiba e que seus direitos foram violados nas investigações e ações penais. O argumento é o mesmo usado nas decisões anteriores que beneficiaram réus da Lava Jato.

A decisão se insere em um contexto maior de revisão da Operação Lava Jato no STF. Foi Dias Toffoli quem anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht (atual Novonor), em setembro de 2023, o que vem gerando um efeito cascata que atingiu condenações e até mesmo um acordo de delação.

Com base na decisão do ministro, processos têm sido arquivados nas instâncias inferiores. Isso porque inúmeras ações derivadas da Lava Jato usaram provas compartilhadas pela construtora.

Uma ação envolvendo executivos da Braskem por supostas fraudes de R$ 1,1 bilhão foi trancada no mês passado. Os acordos de colaboração premiada e de não persecução penal de Jorge Luiz Brusa também foram anulados, o que vai gerar a devolução de R$ 25 milhões. Além disso, há dezenas de pedidos de anulação de processos na fila para serem analisados.

No mês passado, 24 das petições que tramitavam no gabinete de Toffoli eram ligadas à reclamação que Lula ajuizou em 2020 em busca da íntegra do acordo de leniência da Odebrecht.

O processo se agigantou, passou a abarcar diálogos apreendidos na Operação Spoofing e culminou na decisão que anulou as provas da empreiteira nas ações contra o chefe do Executivo.

Desde então, outros réus da Lava Jato passaram a pedir extensão da decisão que beneficiou Lula.

Toffoli herdou o processo do antigo relator, o ministro Ricardo Lewandowski – hoje titular da Pasta da Justiça do governo Lula –, nessas condições, com pedidos de uma série de personagens da Lava Jato, que já conseguiram decisões benéficas: os empresários Walter Faria e Paulo Skaf, o ex-ministro Paulo Bernardo, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, o ex-presidente da Eletronuclear, almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, e o ex-ministro Edison Lobão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

A Procuradoria Geral da República entrou com recurso no Supremo para tentar reverter a decisão do ministro Dias Toffoli que derrubou todos os processos e investigações contra o ex-presidente da OAS, na Operação Lava-Jato

