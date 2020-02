Agro A programação de palestras do Auditório do Pavilhão Internacional – International Point – será intensa e variada na Expodireto Cotrijal 2020, de 2 a 6 de março

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

Foto: Divulgação

Está prevista a participação de especialistas estrangeiros de vários países. Dentre eles, Alemanha, Argentina, Espanha, Índia, Israel, Estados Unidos, Holanda, Nigéria, Paraguai, além do Brasil, que têm também muito a compartilhar e contribuir com os outros países no Agronegócio.

As palestras têm como público-alvo os produtores rurais, expositores, fabricantes de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, agrônomos, estudantes e também o público em geral, interessado em inovação, tecnologia e negócios com o Brasil e o mundo.

As apresentações serão realizadas em português e também em inglês e contarão com a facilidade de tradução simultânea, permitindo a todos o acesso à informação de qualidade e atualizada, em termos mundiais. As palestras também serão transmitidas “ao vivo”, via web, para todo o Brasil e para o mundo.

Para participar da programação, acesse o link abaixo, escolha as palestras de sua preferência e inscreva-se. As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas. Link para inscrições: https://forms.gle/9WbdMuV5fTzgy83D9

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Agro

Deixe seu comentário