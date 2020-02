Agro Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Piccin leva implemento rosa para Expodireto

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

Edição especial do distribuidor de adubo Master 7500 D será apresentada durante o evento que acontece de 2 a 6 de março, em Não Me Toque-RS Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a Piccin Tecnologia Agrícola, de São Carlos-SP, levará para a Expodireto Cotrijal, de 2 a 6 de março, em Não Me Toque-RS, uma edição especial do distribuidor de adubo Master 7500 D com esteira precisa. O implemento foi pintado de rosa, simbolizando a importância do papel desempenhado pela mulher frente ao negócio agrícola nacional.

A edição especial do produto faz parte de uma campanha da empresa, que promoverá entrega de presentes ao público feminino participante da feira. As mulheres que visitarem o estande da Piccin e postarem em seu Facebook uma foto com a Master 7500 D Edição Especial Dia Internacional da Mulher, usando a hashtag #vemdocampo ganharão um brinde surpresa. “Queremos que a produtora, nossa cliente, se sinta especial, única e com um distribuidor de edição limitada em sua fazenda”, conta Ligia Peccin, diretora comercial.

A Piccin conta com várias mulheres atuando em posições estratégicas dentro da empresa, uma delas, é a própria diretora. “A Piccin sabe da importância feminina para o agronegócio. Nos últimos anos, muitas estiveram à frente da administração dos negócios da família. A força que moveu essas mulheres a tomarem essa decisão e que ainda as move precisa ser destacada e homenageada. É preciso dar valor ao papel feminino dentro de casa e, muito, além disso, dentro de atividades e empresas que, assim como nós, também apostam no sucesso do público feminino”, finaliza Lígia.

Outros destaques na feira

Além do distribuidor de adubo rosa, a Piccin destacará durante o evento a Grade Niveladora Controle Remoto – GNPCRE, o implemento possui eixo e chassis de aradora e realiza em algumas situações o trabalho da grade intermediária e niveladora em uma única passada. Segundo Marcio Kraetzig, RTV da Piccin no Sul do País, essa ferramenta minimiza a gradagem, ou seja, com apenas uma passada já realiza o serviço com ótimo aproveitamento. O equipamento promove rendimento operacional com o melhor custo benefício do mercado e qualidade no trabalho”, destaca.

Quem passar pelo estande da empresa também poderá ver o Escarificador Piccin Controle Remoto – EPCR, que é indispensável principalmente por conta da estiagem que afeta algumas regiões do Sul do Brasil. Conforme explica Kraetzig, os discos de corte em linha presentes no equipamento garantem corte uniforme da palhada e evitam embuchamento.

A consagrada linha Master de distribuidores corretivos, adubos químicos e orgânicos também estará exposta no estande da empresa. Os implementos dessa linha são multifuncionais e com alta qualidade de aplicação nos químicos, corretivos e orgânicos. No geral, possuem três opções de regulagem de esteira e outras três opções de velocidades dos discos. Além disso, esteira de 400mm e 80mm no mesmo distribuidor proporcionando direcionamento dos discos em relação à comporta para altos e baixos volumes que garantem melhor uniformidade na faixa de aplicação nos mais variados produtos.

Piccin Implementos Agrícolas – Fundada em 1963 na cidade de São Carlos, no interior Paulista, a Piccin Implementos Agrícolas tem a experiência de 57 anos no mercado de implementos para preparo de solo. Mais informações sobre os produtos em www.piccin.com.br.

Expodireto Cotrijal/02 a 06 de março/ 08 às 18h/ RS 142, KM 24 – Não Me Toque-RS/ Informações e Inscrições Gratuitas: http://www.expodireto.cotrijal.com.br/ Localização: Avenida C, estandes 209-211.

