Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

“Estamos confiantes de que será uma grande feira, que vai aproximar o produtor das ferramentas e tecnologias que ajudam a enfrentar os desafios para alavancar a produtividade e a rentabilidade”, afirma o presidente da Cotrijal, Nei César Manica Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

A Expodireto Cotrijal, a maior feira do agronegócio da América Latina, será lançada oficialmente no próximo dia 4, em Porto Alegre, reunindo produtores, pesquisadores, estudantes, profissionais da área técnica e demais setores envolvidos com o setor. “Estamos confiantes de que será uma grande feira, que vai aproximar o produtor das ferramentas e tecnologias que ajudam a enfrentar os desafios para alavancar a produtividade e a rentabilidade”, afirma o presidente da Cotrijal, Nei César Manica.

Com o slogan “A gente vive o Agro”, a campanha de divulgação deste ano reforça a importância da Expodireto Cotrijal na promoção de experiências, conhecimento e bons negócios, ligando os diversos segmentos do Agro. “A feira vem contribuindo de forma contínua com o avanço de produtividade, rentabilidade e sustentabilidade no campo e queremos aproximar cada vez mais nosso produtor das boas soluções que estão no mercado”, ressalta.

A Feira

A Expodireto Cotrijal é reconhecida como uma feira que reúne o que tem de mais atual em termos de máquinas e implementos agrícolas, produção vegetal e animal e serviços, facilitando o acesso do produtor. Nos 98 hectares, também abre espaço para a agricultura familiar, discute os principais temas de interesse do Agro, através de fóruns e palestras em dois auditórios, e aproxima empresas estrangeiras e brasileiras, com ampla programação na Área Internacional.

A grande novidade de 2020 é a Arena Agrodigital, espaço dedicado às tecnologias digitais que têm transformado a forma do agricultor trabalhar e buscar resultados. São 1,6 mil metros quadrados reunindo 22 grandes empresas e 15 startups do Agro mundial. Em formato de arena, o local terá também quatro miniauditórios com palestras simultâneas com grandes especialistas no assunto.

Como sempre, os números desta edição deverão superar os alcançados no ano passado, que contou com a participação de representantes de 70 países. Foram 268 mil visitantes e 534 expositores.

A expectativa de crescimento se confirmou com o prestigiado lançamento oficial do evento, na sede da Confederação Nacional de Municípios, em Brasília, que contou com a presença de embaixadas dos cinco continentes. O governo federal também demonstrou seu apoio, através da presença dos ministros da Agricultura, Tereza Cristina, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pontua que “o olhar do governo é para todos e a feira é referência, pois dá visibilidade à agricultura sustentável que o país faz e que é exemplo para o mundo”, afirmou, anunciando que até o final do ano o ministério deverá lançar novos projetos voltados para a agricultura familiar. “O Brasil tem a matriz mais verde do mundo, só precisamos acertar a logística, e a Expodireto Cotrijal, que sempre debateu esses temas importantes, estimulando a busca de soluções, é um marco nessa caminhada”, como avalia o ministro chefe da Casa Civil do Governo Federal, Onyx Lorenzoni.

Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária da Câmara dos Deputados, destaca que a Expodireto Cotrijal é uma mostra do “Brasil que dá certo”, reforçando debates como a conectividade no campo. “Nosso Agro é competitivo e precisamos mostrar isso para o mundo”.

Nei César Manica, presidente da Cotrijal reitera que “o grande prestígio do lançamento em Brasília prova o crescimento que temos alcançado como feira de destaque internacional, que efetivamente contribui para o desenvolvimento do agro e maior visibilidade sobre a importância do setor para o país”.

Outra novidade fica para a construção da sede da Cotrijal dentro do Parque de Exposições, que na visão dos líderes do Executivo e Legislativo, deverá representar economia aos cofres públicos a longo prazo, considerando montagem de estande, layouts internos e externos e locação de móveis.

“São cinco dias de intensa programação, reunindo milhares de visitantes. A Câmara de Vereadores também realiza suas atividades diretamente do parque e, com a nova sede, garantirá um atendimento com ainda mais qualidade a todos os visitantes”, apontou seu presidente, Carlos Alberto Bacher. Também o prefeito de Não-Me-Toque, Pedro Paulo Falcão da Rosa, aponta que “a sede fixa é uma maneira de mostrar, ainda mais, a seriedade e o comprometimento da administração municipal com a Expodireto Cotrijal”. Tais manifestações, na visão de Nei Mâmica, presidente da Cotrijal e da Expodireto Cotrijal, “sinalizam que a Expodireto está cada vez maior, mais prestigiada e fortalecida”.

