Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2020

O grão colhido no Estado apresenta boa qualidade nas áreas semeadas no cedo Foto: Divulgação/Emater

A colheita do milho prossegue no Estado, e a produtividade é boa nas áreas semeadas no cedo, mas é menor nas lavouras plantadas no tarde e em regiões prejudicadas pela estiagem.

Os agricultores aguardam adequadas precipitações que evitarão mais perdas na cultura, que já está com 46% da área cultivada colhida. As lavouras encontram-se 11% em fase de germinação e desenvolvimento vegetativo, 8% em floração, 18% em enchimento de grãos e 17% está maduro, pronto para colher.

De acordo com o Informativo Conjuntural divulgado na quinta-feira (20), pela Emater/RS-Ascar, conveniada com a Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), o grão, colhido com baixa umidade, apresenta boa qualidade.

O desenvolvimento da soja foi moderado na última semana, variando conforme a ocorrência de chuvas nas regiões. Nas áreas onde as precipitações atingiram volumes adequados, as perspectivas de produtividade são normais.

Já nos locais onde o volume foi menor ou nas quais não ocorreram precipitações, a soja apresenta sintomas de déficit hídrico e aponta para redução na produtividade. As primeiras lavouras começam a ser colhidas. A cultura está 8% em fase de desenvolvimento vegetativo, 27% em floração, 58% na fase de enchimento de grãos e 6% maduro e por colher.

As lavouras de arroz estão com bom desenvolvimento. Com o tempo quente e a plena radiação solar favorecendo a cultura, a expectativa é de bons rendimentos. Já começou a colheita da cultura, atingindo 3% das áreas cultivadas, com ótimas produtividades nas lavouras da Fronteira Oeste e produtividade dentro da média esperada nas demais regiões.

De forma geral, os níveis dos reservatórios continuam adequados nas principais regiões produtoras, mas alguns agricultores esperam maiores precipitações para ser possível manter a irrigação e o potencial produtivo. A cultura encontra-se 10% em germinação e desenvolvimento vegetativo, 33% em floração, 35% em enchimento de grãos e 19% em maturação.

Na região da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, a colheita de feijão da primeira safra está concluída, e a produtividade variou entre 1,2 e 1,6 toneladas por hectare, esta última obtida em Salvador das Missões.

Na regional de Frederico Westphalen, a colheita já foi encerrada, e a cultura teve um bom desenvolvimento, com produtividade média de 1,8 toneladas por hectare e um produto de boa qualidade.

A colheita da cultura também está concluída na regional de Ijuí e apresenta produtividade média de 24,74 sacos por hectare, dentro do esperado. O produto colhido é de excelente qualidade.

Na regional de Erechim, a colheita da primeira safra foi concluída. O rendimento tem sido bastante variável, entre 25 e 60 sacos por hectare. Na região de Santa Maria, a primeira safra de feijão já está colhida, em um total de 1,5 mil hectares. Em decorrência da estiagem, foram grandes as perdas na cultura.

