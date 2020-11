Para contestar a suspensão e regularizar a situação do CPF, os cidadãos devem entrar em contato com a Receita Federal.

Nome sujo

Estar com o “nome sujo” no Brasil é sinônimo de ser mau pagador. Significa ter tido o CPF inscrito em um banco de dados de restrição ao crédito. Para limpar o nome, é preciso quitar a dívida ou aguardar a prescrição da dívida, o que pode levar até dez anos. Mas se a inclusão no cadastro tiver sido indevida, o consumidor tem direito a indenização por dano moral.