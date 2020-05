Rio Grande do Sul A Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul mantém a previsão de realizar no próximo semestre a Expointer de 2020

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Prevista para 29 de agosto a 6 de setembro, a feira poderá ter o seu cronograma alterado. (Foto: Divulgação/Seapdr)

Apesar das incertezas sobre a realização de eventos presenciais em um contexto de restrições por causa do coronavírus, o governo do Rio Grande do Sul demonstra que está apostando, até segunda ordem, na Expointer de 2020. Nesta segunda-feira (18), a Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) publicou no Diário Oficial do Estado o regulamento para a próxima edição, prevista para 29 de agosto a 6 de setembro.

A data da maior feira do segmento, realizada anualmente no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre), está mantida, ao menos oficialmente. O governo gaúcho admite, entretanto, que o cronograma poderá sofrer alterações por parte da comissão executiva do evento, de acordo com a evolução do quadro regional da pandemia.

“Queremos propor que a Expointer deste ano seja uma feira de retomada econômica, em que vamos proporcionar aos produtores, expositores e público visitante oportunidades para reaquecermos a economia do Estado depois de termos passado por momentos tão difíceis, como a pandemia do novo coronavírus e a seca que vem atingindo o nosso Rio Grande”, ressalta o titular da Seapdre, Covatti Filho.

“Estamos atentos à evolução da pandemia, mas não deixaremos de nos preocupar com a organização da feira, que este ano comemora os 50 anos do Parque de Exposições Assis Brasil”, acrescenta.

O valor do ingresso será o mesmo do ano passado: R$ 13 para inteira e R$ 6 para meia-entrada. O regulamento também apresenta a tabela de preços das áreas comercializadas para estandes e das publicidades a serem exibidas no evento, além de estabelecer regras para entrada e saída de veículos e montagem de estandes pelos expositores.

