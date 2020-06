Geral A Suprema Corte da Espanha vai investigar o ex-rei do país

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ex-rei Juan Carlos deixa Hospital Quiron. (Foto: Reuters)

O procurador da Suprema Corte da Espanha iniciou uma investigação sobre o ex-rei Juan Carlos devido a uma conexão com um contrato de trem de alta velocidade na Arábia Saudita, aumentando a pressão sobre um monarca antes popular que abdicou seis anos atrás.

O inquérito analisará se o ex-rei pode ser incluído no caso no que diz respeito a qualquer ação que tenha ocorrido depois que ele perdeu a imunidade ao abdicar em junho de 2014 em favor de seu filho Felipe, disse o procurador-geral nesta segunda-feira (8).

“Esta investigação se concentra, precisamente, em estabelecer ou descartar a relevância criminal de fatos que aconteceram em junho de 2014, quando o rei emérito não estava mais protegido pela inviolabilidade”, disse o comunicado.

A Casa Real Espanhola não respondeu a um pedido de comentário. Não foi possível obter comentários do advogado de Juan Carlos.

Juan Carlos foi popular por seu papel na transição do país para a democracia no final dos anos 1970, antes de vários escândalos desgastarem a aprovação pública uma década atrás e o forçarem a passar o trono para o filho.

A investigação do procurador da Suprema Corte sobre o rei derivou de outro inquérito a cargo do procurador anticorrupção da nação a respeito da segunda fase de uma ferrovia de alta velocidade que liga as cidades sauditas de Medina e Meca, que foi concedida a um grupo de empresas espanholas em 2011.

Em meados de março, o rei Felipe disse que renunciou a qualquer herança de seu pai e cancelou sua mesada palaciana em reação a acusações de contas secretas em paraísos fiscais.

Restrições do isolamento

Em outro tema, os estudantes voltaram às aulas em algumas áreas da Espanha nesta segunda-feira e casas noturnas abriram em outras graças a um novo relaxamento das restrições do isolamento do coronavírus.

A Espanha, que sofreu um dos piores surtos de Covid-19 do mundo, impôs medidas de confinamento severas em março, mas vem reabrindo sua economia duramente atingida gradualmente desde maio, e regiões diferentes estão avançando em ritmos diferentes.

Algumas escolas da capital Madri reabriram para os alunos do ensino primário nesta segunda-feira, e os veteranos que se preparam para os vestibulares voltarão na terça-feira. Outras regiões estão permitindo que alunos de faixas etárias diferentes retomem as aulas.

As crianças de todo o país receberam permissão de brincar fora de casa a qualquer hora do dia, o que lhes ofereceu algum alívio depois de meses isoladas. Um estudo recente mostrou que quase uma de seis crianças se sentiu deprimida com frequência durante a crise.

Os clubes noturnos reabriram na maior parte da Espanha, mas uma proibição amplamente ignorada à dança será vigiada para impedir infecções.

As touradas também são permitidas, mas como o público será limitado a 400 pessoas estes espetáculos serão financeiramente inviáveis por ora.

Os proprietários de bares de Madri também estão se preparando para reabrir agora que as restrições aos assentos em locais fechados foram suspensas – as regras anteriores limitavam os clientes a terraços externos com meia lotação. As informações são da agência de notícias Reuters.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Geral