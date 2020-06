Viagem e Turismo A Torre Eiffel, cartão-postal de Paris, será reaberta para visitação no dia 25

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

O monumento símbolo da capital francesa estava fechado por causa da pandemia de Covid-19 desde 13 de março. (Foto: Reprodução)

A Torre Eiffel, em Paris (França) será reaberta ao público a partir de 25 de junho. O monumento símbolo da capital francesa estava fechado por causa da pandemia de Covid-19 desde 13 de março. Por razões sanitárias, o acesso será limitado e o uso de máscaras obrigatório.

Ela faz parte da lista de lugares indispensáveis dos turistas de passagem por Paris. Para quem descobre a capital francesa pela primeira vez e até mesmo para que já conhece a cidade, a Torre Eiffel sempre está no programa, seja para subir as escadarias, enfrentar a fila nos elevadores ou apenas admirá-la de longe, do terraço de um restaurante ou durante um passeio nas margens do Rio Sena.

Mas desde 13 de março, como praticamente todos os pontos turísticos de Paris, o acesso ao monumento estava proibido.

Para a alegria dos visitantes, que começam a voltar aos poucos à capital francesa, os administradores da Torre Eiffel informaram nesta terça-feira (9) que o monumento será reaberto, após quase três meses sem receber turistas.

“Após mais de três meses de fechamento no contexto da pandemia do COVID-19, o mais longo desde a Segunda Guerra Mundial, a Torre Eiffel reabrirá suas portas ao público em 25 de junho de 2020 às 10h”, anunciou a empresa que administra o monumento.

A empresa também especificou em seu site que o número de visitantes será limitado na esplanada e nos andares e que será estabelecido um sentido de circulação, com subidas na escada leste e descidas na escada oeste. Além disso, os maiores de 11 anos serão obrigados a usar uma máscara de proteção.

Dependendo da evolução da situação de saúde, os elevadores que levam os visitantes da esplanada para o segundo andar “podem ser rapidamente postos em serviço em condições adaptadas”.

A data de reabertura das bilheterias on-line será “comunicada muito em breve” e os visitantes são incentivados a comprar ingressos com antecedência no site.

Homenagem aos profissionais da saúde

Durante a quarentena, o mais famoso monumento da França, com seus 324 metros de altura, serviu de pano de fundo para homenagens aos médicos e enfermeiros que estavam na linha de frente contra a pandemia.

Primeiro com luzes piscando às 20h, no momento em que a população aplaudia os funcionários dos hospitais em suas janelas. Em seguida, a palavra “Merci” (obrigado, em francês) passou a ser projetada na Torre, assim como mensagens pedindo para que os parisienses ficassem em casa.

No dia 8 de maio retratos de enfermeiros e voluntários também foram projetados em um telão na torre.

Construído em 1889 por Gustave Eiffel, o monumento acolhe cerca de 7 milhões de visitantes por ano. As informações são da RFI e da agência de notícias AFP.

