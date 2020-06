Viagem e Turismo Conheça os destinos europeus mais seguros após a pandemia

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Algarve, a região de lindas praias emolduradas por penhascos no sul de Portugal. (Foto: Reprodução)

Já é um consenso que a pandemia do novo coronavírus vai criar novos hábitos e modelos de vida e comportamento. E o turismo não vai ficar fora dessa nova ordem. Tendo como mote a saúde dos viajantes, um site especializado em roteiros pela Europa escolheu os 20 destinos mais seguros do momento.

Com a reabertura para o turismo de alguns países europeus na temporada de verão, o site “European Best Destinations”, ligados aos escritórios de turismos, elegeu os destinos que podem oferecer mais segurança aos viajantes. São países pouco atingidos pela pandemia e que já têm a disseminação da covid-19 sob controle.

Portugal é um desses países considerados seguros para o turismo, oferecendo aos visitantes o selo “seguro e limpo” para mostrar os lugares que se preocupam com a saúde dos viajantes. O Algarve, região de belas praias no sul e bastante procurado durante o verão, e o tradicional Alentejo estão entre os destinos citados pelo “European Best Destinations”.

Outros números que favorecem ao “turismo seguro” são a infra-estrutura hospitalar e a disponibilidade de leitos em caso de algum contratempo, além da distância deles em relação ao destino eleito. Nesse aspecto, a Croácia é outro país bem credenciado, entrando na lista com as cidades de Zagreb, Rijeka e Cavtat.

Grécia e alguns países do leste europeu também foram selecionados entre os mais seguros do Velho Continente. Veja, então, nesta galeria de fotos os destinos turísticos que foram considerados os mais seguros para receber turistas após a pandemia. E, sempre lembrando, todos os países se reservam no direito de estabelecer regras para receber estrangeiros. E, por enquanto, a fronteira dos países europeus está fechada para os brasileiros.

Confira abaixo uma lista com lugares mais seguros:

Acores, o arquipélago que pertence a Portugal e conta com algumas das belezas da Europa; Wild Taiga, o parque fica no centro da Finlândia e oferece inúmeros passeios em contato com a natureza; Kotor, uma das belas cidades de Montenegro, quase na fronteira com a Croácia; Corfu, ilha da Grécia que faz parte do grupo das Jônicas, como Zakynthos e Kefalonia; Bohinj, na Eslovênia; Alentejo, a região que mais preserva a tradição portuguesa; Gdansk, na Polônia; Malta, ilha ao sul da Itália; Algarve, a região de lindas praias emolduradas por penhascos no sul de Portugal; Riga, na Letônia; Cavtat, no litoral do Mar Adriático, na Croácia; Zagreb, a capital da Croácia é uma das cidades mais atraentes para curtir o verão europeu; Rijeka, no litoral da Croácia; Sibiu, na Romênia; Viena, a capital da Áustria; Preveza, cidade litorânea da Grécia na direção das Ilhas Jônicas; Tbilisi, a capital da Geórgia; Batumi, na Geórgia; Vilnius, a capital da Lituânia; Varsóvia, a capital da Polônia.

