A Alemanha ainda tem um alerta oficial contra viagens para fora da UE até 14 de junho, e não há informações sobre quando o governo voltará a dar luz verde para viagens internacionais em larga escala.

Áustria

Viena havia indicado o dia 15 de junho como a data oficial para reabrir as fronteiras do país com os vizinhos da UE, mas anunciou que duas passagens para a Hungria seriam abertas no dia seguinte devido às dificuldades enfrentadas por indivíduos que vivem de um lado da fronteira, mas trabalham no outro.

A Áustria também abriu sua fronteira para tráfego da Alemanha na sexta-feira (29), disseram as autoridades. O turismo alpino austríaco depende muito dos visitantes alemães, já que seus resorts de montanha são muito populares entre os vizinhos.

França