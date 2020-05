Viagem e Turismo Conheça 10 lugares incríveis em Portugal para visitar online

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Construída entre 1514 e 1520, a Torre de Belém tinha como função servir de vigília para proteção de Lisboa. (Foto: Divulgação)

Portugal é um país que guarda tesouros nacionais impressionantes. Desde castelos, igrejas e mosteiros a cidades medievais, museus de arte e história, o destino é repleto de pontos turísticos incríveis que fazem a viagem ao país valer a pena.

A boa notícia é que é possível conhecer esses monumentos online. O Google arts & Culture permite uma visita virtual a vários locais incríveis pelo país. Confira abaixo 10 lugares incríveis em Portugal para visitar virtualmente.

Museu Coleção Berardo

O Museu Coleção Berardo é perfeito para os fãs de arte moderna. O local reúne mais de 900 obras do século XX até a atualidade em seu acervo permanente. Por lá, o visitante vai encontrar trabalhos de nomes como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Piet Mondrian, Joan Miró, Andy Warhol e muitos outros famosos. Organizado por uma linha cronológica, o Museu Coleção Berardo é uma grande viagem no tempo. A arquitetura moderna do museu destoa dos prédios medievais e góticos do bairro de Belém, que são atrações à parte.

Museu Nacional dos Coches

Um dos museus mais visitados de Lisboa, o Museu Nacional dos Coches guarda uma coleção de carruagens reais do século XVI até XIX em que mostra a evolução do meio de transporte. O museu possui dois prédios, um edifício novo e outro salão localizado no antigo Picadeiro Real, em Belém, que reúnem carruagens, selas, arreios, fardamentos de armaria, acessórios de cortejo e carrinhos de bebê, sendo considerada a maior coleção do mundo deste tipo. O ponto alto da visita, e uma das atrações mais impactantes, é o coche em que o rei D. Carlos foi assassinado – os furos de balas ainda constam no veículo.

Óbidos

Óbidos é uma cidade medieval que fica na região oeste do país. O que impressiona sobre o município é conhecer sua cidade murada, um tesouro nacional que guarda as tradições medievais de Portugal. Entrando na cidade murada, você irá se fascinar com sua arquitetura arcaica, ruas de pedras e o castelo bem preservado. Através do Street view, você consegue viver esta experiência de conto de fadas.

Mosteiro da Batalha

O Mosteiro da Batalha, também conhecido como Mosteiro de Santa Maria da Vitória, é o mais importante edifício gótico português, e também é exemplo da arquitetura manuelina. Sua construção foi iniciada em 1386 e durou até cerca de 1563. Foi uma forma de agradecimento do rei D. João I de Portugal à Virgem Maria pela vitória contra os rivais castelhanos na batalha de Aljubarrota. Nas exposições virtuais da plataforma do Google, você pode conhecer um pouco mais sobre a batalha de Aljubarrota e ainda pode explorar com o street view várias partes do mosteiro, desde o terraço e igreja até o claustro e os arcobotantes.

Castelo de Guimarães

Cartão postal da cidade de Guimarães, o castelo situa-se em cima de uma colina e no centro histórico da cidade. Foi construído no século XI para proteger a região e o mosteiro local das invasões inimigas. Seu centro histórico foi considerado, em 2001, como Patrimônio da Humanidade pelo Unesco, e possui muita significância nacional. Em seu passeio pelas redondezas, não deixe de visitar a cidade que tem tanta história e cultura a oferecer.

Palácio Nacional de Queluz

O Palácio Nacional de Queluz fica localizado entre as cidades de Sintra e Lisboa, e é um belo exemplo da arquitetura neoclássica da segunda metade do século XVIII em Portugal. Foi construído em 1747 pelo futuro D. Pedro III, casado com a rainha D. Maria I, como casa de veraneio da família real. Na plataforma do Google, você pode conferir uma exposição sobre D. Pedro de Alcântara, o imperador do Brasil, e também pode aproveitar um passeio agradável pelo palácio através do street view.

Mosteiro dos Jerônimos

Um dos monumentos mais chamativos e exuberantes do bairro de Belém. O Mosteiro dos Jerônimos começou a ser construído em 1501 e só ficou pronto quase um século depois. Ao lado do mosteiro está a Igreja de Santa Maria de Belém que conta com estilo manuelino, derivado do gótico. É lá que estão enterradas figuras importantes da história de Portugal, como Vasco da Gama e Luís de Camões.

No mosteiro também estão enterrados outros nomes importantes portugueses, como Fernando Pessoa e Alexandre Herculano. O claustro, onde os monges moravam e meditavam, é outro ponto alto da visita.

Palácio de Monserrate

O Parque é constituído de caminhos sinuosos, entre ruínas, recantos, cascatas e lagos. Sua área arborizada contém uma mistura de espécies de árvores naturais de Portugal, como azevinhos e sobreiros, com espécies de outros continentes, como da Ásia e América Central. No total, são mais de 2500 mil espécies.

O palácio foi construído por um milionário inglês, Francis Cook, que era apaixonado pela Serra de Sintra. O interior é tão magnífico quanto seu exterior. É possível visitar os quartos, salas, biblioteca, sala de música, sala de bilhar e muitos outros ambientes.

Palácio Nacional de Sintra

Um dos mais antigos da região, o Palácio Nacional de Sintra também é ponto obrigatório. Talvez não seja o mais luxuoso, mas marca um período importante da história de Portugal: a ocupação dos mouros. Isso se traduz na decoração e arquitetura que mistura elementos árabes e portugueses. A sua construção, como os elementos portugueses, começou no século XV, porém, ela foi aproveitada de uma antiga edificação muçulmana.

Torre de Belém

Construída entre 1514 e 1520, a Torre de Belém tinha como função servir de vigília para proteção de Lisboa. A beira do Rio Tejo, a Torre é muito bonita, mas guarda muita história da época. Por dentro, você consegue visitar o baluarte, a imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso, as salas dos reis e dos governadores, além das capelas. Do terraço, a vista é outra maravilha, de onde dá para ver as outras tantas atrações de Belém e o rio que se estende pelo horizonte.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Viagem e Turismo