Mundo Estados Unidos antecipam para terça-feira restrição de entrada de viajantes do Brasil

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Trump mencionou a restrição da entrada de viajantes do Brasil pela primeira vez em 28 de abril. Foto: Tia Dufour/The White House

A Casa Branca divulgou nesta segunda-feira (25) um comunicado em que antecipa de sexta-feira (29) para esta terça-feira (26) o início de novas restrições de viagens do Brasil aos Estados Unidos. As restrições, que constam em decreto assinado pelo presidente Donald Trump, entram em vigor às 23h59 de terça, no horário da Costa Leste norte-americana.

A Casa Branca já havia anunciado no domingo a proibição de entrada nos EUA de passageiros provenientes do Brasil, dois dias depois de país ter se tornado o número 2 no mundo em casos de coronavírus.

O comunicado da secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, afirmava que “a ação de hoje irá garantir que estrangeiros que estiveram no Brasil não se tornem uma fonte adicional de infecções em nosso país. Essas novas restrições não se aplicam aos voos comerciais entre os EUA e o Brasil”.

Não poderão entrar nos EUA estrangeiros que tiverem passado pelo Brasil nos últimos 14 dias antes de tentarem ingressar no país, com algumas exceções.

A restrição não será aplicada a pessoas que residam nos Estados Unidos ou sejam casadas com um cidadão americano ou que tenha residência permanente no país, Filhos ou irmãos de americanos ou residentes permanentes também poderão entrar, desde que tenham menos de 21 anos.

Tripulações de companhias aéreas ou pessoas que ingressem no país a convite do governo dos EUA também estão isentas da proibição.

Semanalmente mais de 1.500 passageiros chegam a aeroportos dos EUA vindos do Brasil. Entre 11 e 17 de maio, cerca de 1.800 viajantes do Brasil entraram nos Estados Unidos.

Após a redução de voos por causa da pandemia, os únicos estados dos EUA que ainda operam voos com origem e destino ao Brasil são Texas e Flórida.

Trump mencionou a restrição da entrada de viajantes do Brasil pela primeira vez em 28 de abril, quando disse que acompanhava “de perto” o que chamou de “surto sério” de novo coronavírus no Brasil.

E voltou a falar da possibilidade em 19 de maio. “Não quero que as pessoas venham aqui e infectem o nosso povo”, afirmou.

Os Estados Unidos já tinham proibido a entrada de pessoas provenientes de outros países devido à pandemia de coronavírus: da China (excluindo Hong Kong e Macau), do Irã, de países europeus membros da zona Schengen, do Reino Unido e da Irlanda.

O Brasil proíbe a entrada de estrangeiros no país em viagens de avião desde março, e uma portaria da última sexta-feira proíbe a entrada de estrangeiros também por via terrestre ou transporte aquaviário. A medida já valia para norte-americanos e incluía exceções, como quem tem moradia permanente no país ou quem está em missão de organismo internacional.

