16 de dezembro de 2021

Após tomar posse como presidente do Palmeiras para os próximos três anos, Leila Pereira concedeu sua primeira entrevista coletiva como mandatária do Verdão. E nela, confirmou a permanência do técnico Abel Ferreira. “O nosso técnico, bicampeão da Libertadores, fica. Ele tem contrato até 2022, com a possibilidade de estender até o fim de 2023”, disse.

