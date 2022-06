Carlos Roberto Schwartsmann Abençoado… mas sem educação!

Por Carlos Roberto Schwartsmann | 22 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Na qualidade da educação, segundo a UNESCO ocupamos a 60ª posição. (Foto: Freepik)

Com certeza Deus foi muito generoso conosco!

Muitas vezes ousamos dizer que “Deus é brasileiro”!

Acho que ele gosta de todos, mas no fundo, um pouquinho mais de nós.

Pero Vaz de Caminha foi o primeiro a profetizar: “Nesta terra, em se plantando, tudo dá! ”

Pela dimensão continental, pela fertilidade do solo e pelas condições climáticas, podemos colher até três safras no ano.

O Brasil é o maior produtor do mundo de açúcar, café e soja. Também somos destacados na produção de arroz, cevada, milho e algodão.

Possuímos o maior rebanho da terra e somos o maior exportador de carne bovina. Também de carne de frango.

O conjunto de biomas do território brasileiro (pampa, cerrado, Amazônia, caatinga, mata atlântica, pantanal) abriga cerca de 25% de todas as espécies de animais e plantas do planeta.

Nosso país possui a terceira maior reserva de recursos minerais do mundo. Somos os maiores produtores de ferro e nióbio. Somos ricos em manganês, bauxita, níquel, cobre e estanho. Temos ouro e diamantes!

Nossos recursos energéticos são incomparáveis. Possuímos duas das cinco maiores hidrelétricas do mundo. Possuímos carvão e gás natural. Atualmente somos o oitavo maior produtor de petróleo. Nossos recursos hídricos são muito representativos. O Brasil detém 12% das reservas de água doce do planeta. Possuímos os dois maiores aquíferos do mundo (Guarani e Alter do Chão).

Ainda, entre os recursos biológicos renováveis, vale destacar a riqueza de luz, o calor do sol, o vento do mar e nossa extensão territorial. Entretanto nem tudo é maravilhoso, em alguns monitoramentos humanísticos não estamos bem!

No IDH (índice de desenvolvimento humano) que mede saúde, educação e padrão de vida, estamos em 84º lugar no ranking mundial. Na qualidade da educação, segundo a UNESCO ocupamos a 60ª posição.

“Moro num país tropical, bonito por natureza”, mas para ser realmente “abençoado por Deus”, como diz a letra da música de Simonal, está faltando somente algo imprescindível para um grande povo: Educação! Educação forte, maciça, consistente, abundante e prestigiada! Seria o melhor presente que poderíamos oferecer as nossas crianças e jovens. Os políticos do bem deveriam fazer um grande pacto, suprapartidário, supra interesses pessoais:

Um pacto social pela EDUCAÇÃO!

Carlos Roberto Schwartsmann – Médico e Professor universitário

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Carlos Roberto Schwartsmann