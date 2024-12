Bruno Laux Abordando a política local e nacional

Por Bruno Laux | 24 de dezembro de 2024

(Foto: Arquivo/Joel Vargas/PMPA)

Secretários anunciados

Em preparação para o segundo mandato à frente do Executivo de Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo anunciou nesta segunda-feira mais cinco nomes que irão compor o time de secretariado de seu governo a partir de 2025. A empresária Rosani Alves Pereira assumirá a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, enquanto Júlio César Gonçalves, o Professor Tovi, assumirá a pasta municipal de Esporte e Lazer. Há também a confirmação da veterinária Lisandra Ferreira Dornelles para o Gabinete da Causa Animal, do vereador eleito Vitorino Baseggio como titular dos Serviços Urbanos, e do atual secretário do Meio Ambiente, Germano Bremm, que permanecerá no mesmo cargo. “A definição dialogada dos gestores de cada área é essencial para buscar efetividade nas entregas”, afirma Melo.

Restauração escolar

A deputada estadual Patrícia Alba (MDB) reuniu-se na última semana com o vice-governador Gabriel Souza e outros integrantes do Executivo gaúcho para tratar do futuro da Escola Estadual Frei Velloso, em Gravataí, que sofreu um incêndio no início de dezembro. A parlamentar reafirmou a necessidade de agilização na reconstrução do espaço de ensino, de modo a evitar prejuízos aos estudantes locais. Em resposta ao exposto, os representantes do governo apontaram o prazo de seis meses para a reconstrução do prédio que foi totalmente destruído, além de sinalizar a possibilidade da entrega da reforma do prédio 2 do espaço, menos afetado pelo fogo, até fevereiro de 2025. “Tudo depende dos processos de licitação das obras, mas o tema está nas prioridades do governo, assim como está nas nossas. Os alunos não serão prejudicados, pois será feita a reorganização das turmas nos prédios intactos”, explica a deputada.

Recorde do Pix

O Banco Central informou nessa segunda-feira que o sistema de pagamentos Pix atingiu um novo recorde no dia 20 de dezembro, alcançando a marca de 252,1 milhões de transações em um único dia, que movimentaram R$162,9 bilhões. Para a autoridade monetária, o número significativo expressa a importância do mecanismo enquanto infraestrutura digital pública, assim como para o avanço da inovação, inclusão financeira e concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil. Lançada em novembro de 2020, a ferramenta se consolidou em 2023 como o meio de pagamento mais popular do Brasil, quando atingiu quase 42 bilhões de transações.

Intervenções respeitosas

O senador Paulo Paim (PT-RS) segue articulando apoio para o projeto de lei de sua autoria que torna crime práticas preconceituosas realizadas por agentes públicos. A medida proíbe toda conduta motivada por discriminação ou preconceito de qualquer natureza, além de determinar a introdução, nos cursos de capacitação de agentes de segurança pública e privada, de conteúdos relacionados a direitos humanos e combate ao racismo e a outras formas de discriminação. “Precisamos de práticas com foco na redução de conflitos, respeito aos direitos humanos, na construção de relações comunitárias. Precisamos de prevenção em vez de repressão, somente de intervenções respeitosas valorizando a mediação o diálogo antes de recorrer à força”, defende Paim.

Esportes equestres

Entusiasta do tradicionalismo regional, o secretário estadual do Esporte e deputado licenciado, Gaúcho da Geral (PSD), reuniu-se na última semana, em Porto Alegre, com a direção da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. O encontro foi pautado por diálogos relacionados aos esportes equestres, praticados no RS, com destaque para a paleteada e o laço esportivo. “Nos deixamos à disposição da entidade para parcerias e vamos seguir peleando pelo fortalecimento dos esportes que estão inseridos na cultura e na tradição gaúcha”, pontuou o secretário.

