Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

O governo federal publicou a portaria com a lista oficial de feriados em dezembro. (Foto: Freepik)

O primeiro “feriadão” de 2025 acontece em abril e pode render quatro dias seguidos de descanso. O período de pausa começa na sexta-feira, 18 de abril, com o feriado nacional da Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa).

Logo depois, vem o Dia de Tiradentes, que cai na segunda-feira, 21 de abril. Com isso, quem conseguir emendar pode aproveitar uma folga prolongada — de sexta a segunda. Veja abaixo:

– 18 de abril (sexta): Paixão de Cristo;

– 20 de abril (domingo): Páscoa;

– 21 de abril (segunda): Tiradentes;

Lista oficial

O governo federal publicou a portaria com a lista oficial em dezembro. Ao todo, o ano terá quatro “feriadões”, com possibilidade de emenda. Os outros feriadões caem em quintas-feiras, por isso, podem ser emendados com a sexta e o fim de semana, a depender da decisão de cada empresa. São eles: 1º de maio (Dia do Trabalhador), 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) e o Natal, em 25 de dezembro.

Municípios e estados também podem determinar em lei feriados locais, como o Carnaval e Corpus Christi, que são considerados pontos facultativos nacionais

Veja, abaixo, a relação dos próximos feriados e pontos facultativos de 2025.

Abril

– 18 de abril – Sexta-feira – Sexta-feira Santa 2025 – Paixão de Cristo (feriado nacional).

– 20 de abril – Domingo – Páscoa (data comemorativa da Semana Santa 2025).

– 21 de abril – Segunda-feira – Tiradentes (feriado nacional).

Maio

– 1º de maio – Quinta-feira – Dia do Trabalhador (feriado nacional).

Junho

– 19 de junho – Quinta-feira – Corpus Christi 2025 (ponto facultativo).

Setembro

– 7 de setembro – Domingo – Independência do Brasil (feriado nacional).

Outubro

– 12 de outubro – Domingo – Nossa Sra. Aparecida (feriado nacional).

Novembro

– 2 de novembro – Domingo – Finados (feriado nacional).

– 15 de novembro – Sábado – Proclamação da República (feriado nacional).

– 20 de novembro – Quinta-feira – Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional).

Dezembro

– 24 de dezembro – Quarta-feira – Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h).

– 25 de dezembro – Quinta-feira – Natal (feriado nacional).

– 31 de dezembro – Quarta-feira – Véspera do Ano Novo 2026 (ponto facultativo após 14h).

