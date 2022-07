Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre tem 263 piquetes inscritos para o evento de setembro

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

A montagem dos piquetes será autorizada a partir do dia 13 de agosto Foto: Luciano Lanes/PMPA Edição deste ano tem novidades, após dois anos sem programação presencial. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre recebeu 263 inscrições de piquetes que pretendem contar com instalações próprias no Parque da Harmonia durante o Acampamento Farroupilha, de 7 a 20 de setembro. O prazo para manifestação de interesse terminou na sexta-feira passada (8) e agora vem a fase de pagamento das taxas (de até R$ 3 mil) e entrega da documentação, de 14 a 20 de julho, no local.

Os valores são destinados ao custeio de energia elétrica, consumo de água, limpeza do parque e recolhimento de lixo e resíduos, de forma rateada por metro quadro ocupado entre todas as estruturas montadas. A construção das unidades será autorizada a partir de 13 de agosto.

Comparando-se com a última edição realizada em formato presencial (2019), no evento deste ano há mudanças no tamanho e disposição dos lotes. Isso inclui nova área, de 100 metros-quadrados, a fim de atender ao edital de concessão do parque e às normas de segurança exigidas pelos bombeiros no que se refere à circulação interna das ruas e ao Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI).

Histórico

O evento hoje conhecido como Acampamento Farroupilha nasceu junto com a criação do Parque da Harmonia, em 1981. Nos dois anos seguintes, o que havia eram grupos de amigos ou piquetes que ficavam na área da chamada “fazendinha” – o Piquete Chimango, fundado em 1979 pela família Carrão, é considerado “pioneiro”.

Esses gaudérios cavalgavam até o parque, um ou dois dias antes do desfile de 20 de setembro, fazendo do local uma pousada ou ponto de concentração. Os mais antigos frequentadores do parque faziam suas “gauchadas” bebendo e tocando violão e gaita-ponto principalmente nos finais de semana.

Em 1984 a Fazendinha do Harmonia passou a ser administrada pela antiga Epatur (empresa pública municipal então responsável pelo turismo de Porto Alegre). O galpão que existia na época foi alugado à churrascaria Galpão Crioulo e precisou ser reconstruído, nos mesmos moldes, após um incêndio em outubro de 1986.

(Marcello Campos)

