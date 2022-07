Rio Grande do Sul Ação conjunta apreende mais de uma tonelada de maconha em Passo Fundo

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2022

A droga apreendida está avaliada em cerca de R$ 7 milhões. Foto: PC/Divulgação A droga apreendida está avaliada em cerca de R$ 7 milhões. (Foto: PC/Divulgação) Foto: PC/Divulgação

Neste sábado (2), a Polícia Civil, juntamente com a Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Federal, realizou a apreensão de 1,4 tonelada de maconha em Passo Fundo, no Norte do Estado.

Por meio da troca de informações entre os setores de inteligência, foi identificado um caminhão que estaria sendo usado para o transporte de drogas camufladas em uma carga de milho, vindo do Mato Grosso do Sul para o Rio Grande do Sul.

O alvo foi monitorado e, quando estava chegando próximo a Passo Fundo, foi realizada abordagem pelas forças de segurança. No interior da carga, foram localizados diversos fardos de maconha, pesando 1,4 toneladas.

O motorista foi atuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional. A droga apreendida está avaliada em cerca de R$ 7 milhões.

