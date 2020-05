Inter “Acho que o grupo está cada vez mais forte”, diz Eduardo Coudet sobre mais uma semana de treinamentos no CT Parque Gigante

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

A bola voltou a rolar no CT Parque Gigante para mais uma semana de atividades, a terceira desde a volta aos treinamentos. Em pequenos grupos, os jogadores se reapresentaram, nesta segunda-feira (18), às 9h30 e deram o pontapé inicial, num trabalho focado na parte física e também nos exercícios técnicos de passe e finalização. Já habitual no dia a dia colorado, o treino foi separado em estações, a primeira sendo de atividades musculares, tudo ao ar livre, no gramado do Centro de Treinamentos. Depois, os atletas realizavam um trabalho de passes curtos, passando para um exercício de finalizações.

Em entrevista exclusiva ao Canal do Inter, o treinador Eduardo Coudet destacou esse período de treinos específicos e individuais. “Acho que o grupo está cada vez mais forte, a gente já se conhece, os jogadores conhecem a forma de trabalhar, a intenção que temos de trabalhar, de nos prepararmos para jogar de uma forma. Felizmente, como eu disse antes, nos deparamos com um grupo muito melhor que na volta das férias”, afirmou.

O elenco colorado seguirá sua preparação especial nesta terça-feira (19). Todos os treinamentos desta semana serão pelo turno da manhã. Ainda não há uma definição oficial sobre o retorno das partidas no futebol brasileiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

