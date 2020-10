Porto Alegre Acidente entre dois carros deixa mulher ferida e trânsito lento na Zona Leste de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Segundo o motorista do táxi envolvido na batida, o condutor do outro veículo avançou o sinal vermelho. O Palio Weekend só parou após bater em um poste Foto: EPTC/Twitter Segundo o motorista do táxi envolvido na batida, o condutor do outro veículo avançou o sinal vermelho. O Palio Weekend só parou após bater em um poste. (Foto: EPTC/Twitter) Foto: EPTC/Twitter

Um acidente envolvendo dois carros deixou uma mulher ferida, no começo da manhã desta segunda-feira (19), no cruzamento da Avenida Aparício Borges com a Rua São Miguel, no bairro Glória, na Zona Leste de Porto Alegre. A colisão ocorreu por volta das 6h30min.

Segundo o motorista do táxi envolvido na batida, o condutor do outro veículo avançou o sinal vermelho. O Palio Weekend só parou após bater em um poste.

Conforme a BM (Brigada Militar), a passageira do Palio Weekend bateu com a cabeça no para-brisa e foi levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital de Pronto-Socorro da Capital — não há informações sobre o estado de saúde dela. O motorista não se feriu.

O taxista conta que havia encerrado a primeira corrida do dia minutos antes da batida. O Voyage que conduzia havia sido adquirido há pouco mais de três de meses. O veículo teve a frente destruída. O trânsito no sentido do bairro ao Centro chegou a ficar bloqueado, mas permanece com uma pista liberada. Agentes da EPTC estão no local e orientam o fluxo.

