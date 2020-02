Rio Grande do Sul Acidente na Rota do Sol mata duas pessoas e deixa 16 feridos

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

O acidente ocorreu em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha Foto: CRBM/Divulgação

Dois homens, de 28 e 46 anos, morreram e 16 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e um ônibus de turismo no quilômetro 163 da RSC-453, a Rota do Sol, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, na noite de domingo (16).

As vítimas fatais estavam em um Kadett. Segundo o CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar), o carro invadiu a pista contrária e bateu no ônibus, que transportava mais de 30 pessoas. Os feridos não correm risco de morte.

