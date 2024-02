Rio Grande do Sul Acusado de matar namorada por não aceitar fim do relacionamento irá a júri em São Sebastião do Caí

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2024

O acusado foi julgado em 2017, e condenado, mas o júri foi anulado por decisão do TJRS. (Foto: Reprodução)

Homem acusado de cometer feminicídio, por não aceitar o fim do relacionamento com a namorada, será julgado na próxima terça-feira (27), pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Sebastião do Caí. Cláudia Fernandes de Lima foi morta em casa, com quatro tiros desferidos pelas costas, em dezembro de 2006. O acusado foi julgado em 2017, e condenado, mas o júri foi anulado por decisão do TJRS, atendendo apelação da defesa.

O julgamento será presidido pela juíza de Direito Priscila Anadon Carvalho, titular da 1ª Vara Judicial da Comarca. A defesa será exercida pelo Advogado Lineu Ismael Souza de Quadros e a acusação, representada pelo Promotor de Justiça Rafael Russomano Gonçalves.

Relembre o caso

O fato ocorreu em 17 dezembro de 2006, em São Martim, bairro de São Sebastião do Caí. De acordo com a denúncia, o acusado e Claudia namoraram por aproximadamente oito meses, mas em razão do comportamento excessivamente ciumento e controlador dele, a vítima rompeu o relacionamento, fato que o acusado não aceitou.

Segundo relato da acusação, o homem dirigiu-se armado até a residência da Cláudia, onde acabaram discutindo. O réu teria entrado na casa, arrastando-a pelos cabelos para fora, a empurrado e desferido quatro tiros pelas costas da mulher.

Primeiro júri

O réu havia sido condenado a 14 anos e 3 meses de reclusão, em sessão plenária realizada em 7 de novembro de 2017. Porém, a defesa interpôs recurso, pelo fato dele estar hospitalizado e não poder comparecer ao julgamento. O pedido foi provido e o júri anulado pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que determinou a remessa dos autos para a realização de nova sessão.

Acusado de matar namorada por não aceitar fim do relacionamento irá a júri em São Sebastião do Caí

