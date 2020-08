Pela primeira vez em 29 anos, o Encontro Estadual dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul foi transmitido pela internet. A Associação dos Procuradores do Estado do RS (Apergs) decidiu manter a atividade, que começou na sexta-feira (28), e inovou ao se adaptar ao momento de pandemia, utilizando-se da tecnologia. Com participação do governador Eduardo Leite e do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, o evento foi transmitido aos integrantes da associação na sexta e neste sábado (29).

“Em mais de um ano e meio de governo, já encaminhamos diversos projetos à Assembleia Legislativa, todos com análise sólida e consistente da nossa PGE [Procuradoria-Geral do Estado]. Agradeço a todos por terem escolhido a advocacia pública e por se dedicarem ao serviço público. Estendo meu reconhecimento a nossa PGE, que é exemplo para todo o Brasil, e agradeço a todos que se dedicam nesses tempos difíceis”, afirmou o governador Eduardo Leite.

O governador destacou que os bons resultados do enfrentamento à pandemia no Rio Grande do Sul, Estado com um dos menores índices de óbitos e de incidência de coronavírus, também é fruto do trabalho da PGE. “Nossos procuradores têm forte participação nas medidas que tomamos para sustentar o modelo de Distanciamento Controlado, na articulação com prefeitos e outros órgãos, nos ajudando a montar o modelo dentro das regras vigentes e capaz de nos ajudar fazendo com que valham na ponta”, disse Leite.

O procurador-geral Eduardo Cunha da Costa fez um agradecimento pelo engajamento, pela dedicação e pelo trabalho em prol do desenvolvimento e da realização das políticas públicas e da defesa do interesse da sociedade gaúcha. “É um momento de reconhecimento, que também fica permeado pelo agradecimento que faço em nome da instituição. A instituição da advocacia pública tem uma função essencial e é a justiça mais democrática de todas. Estamos ao lado do governo eleito e, diferentemente dos outros órgãos, temos o dever constitucional de dar orientações para construção das políticas públicas”, destacou.

Desde o início da quarentena, a Apergs realiza diversas atividades para promover o reencontro periódico dos associados com lives e encontros virtuais. “Comemoramos 54 anos e, mesmo com a pandemia, estamos trabalhando intensamente. Reitero nossa disposição em sempre contribuir com o desenvolvimento econômico e com a justiça social do nosso Estado”, destacou o presidente da Apergs, Carlos Henrique Kaipper.

Ao longo dos dois dias, o evento contou com convidados especiais, atrações culturais e painelistas. Na sexta (28), um dos palestrantes convidados é o professor Clóvis de Barros Filho, doutor e livre-docente pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, consultor e autor de diversos livros. Barros falou sobre “Novos Tempos em Transformação”. Durante a explanação, abordou os valores da vida em um cenário de pandemia.

O encontro também teve um live show com Wander Wildner, que encerrou o primeiro dia do evento. O cantor apresentou sucessos consagrados em mais de 20 anos de carreira. As informações são do Palácio Piratini.