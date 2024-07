Rio Grande do Sul Adolescente haitiano morre após mal-súbito em jogo de futsal no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Sterdji Charlotin, 12 anos, havia saído da quadra após três minutos de jogo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O imigrante haitiano Sterdji Charlotin, 12 anos, morreu após sofrer mal-súbito durante uma partida de futsal na cidade gaúcha de Arroio do Meio (Vale do Taquari). De acordo com testemunhas, o adolescente havia permanecido apenas três minutos na quadra do clube Sete de Setembro (bairro São Caetano) antes de ir para o banco de reservas, onde desmaiou.

Ele chegou a receber atendimento no local e em um hospital da região, onde acabou falecendo em seguida. A Polícia Civil atribuiu o óbito a causas naturais, fato que, na avaliação da Delegacia responsável pelo caso, dispensou a necessidade de abertura de investigação. O corpo foi sepultado no cemitério municipal da cidade.

Solidariedade

Não há informação sobre o período em que o garoto residia no Brasil após deixar com a família o país caribenho. Sterdji Charlotin atuava na escolinha “Pratas da Casa” da agremiação, que divulgou nota de pesar. Nessa segunda-feira (8), o pai do garoto postou texto de agradecimento na rede social Facebook, pelas mensagens de solidariedade:

“Por seu apoio amoroso durante este momento doloroso e pela simpatia manifestada espontaneamente, ficamos profundamente comovidos com esta marca de carinho. Por uma palavra recebida, por uma mão estendida, por uma flor oferecida, por toda a atenção demonstrada durante a morte de Sterdji Charlotin (…).”

(Marcello Campos)

