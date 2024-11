Colunistas Adolfo Brito afirma que debates sobre reservação de água, irrigação e piscicultura produzirão uma nova legislação sobre o tema

Por Flavio Pereira | 12 de novembro de 2024

Encontro RS Sustentável Cada Gota Conta: Reservação de Água, Irrigação e Piscicultura, em Santo Antônio da Patrulha. (Foto: Rodrigo Rodrigues/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito (PP), defendeu ontem a necessidade de garantir ao produtor rural “a segurança jurídica para que ele possa promover as melhorias buscando prevenir-se contra as estiagens”. Brito falou ontem na Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha, para os participantes da quarta edição do Seminário “RS Sustentável – Cada Gota Conta, Reservação de Água, Irrigação e Piscicultura”, promovido pela presidência da Assembleia Legislativa. O encontro de ontem abordou as potencialidades e as dificuldades existentes para o Rio Grande do Sul romper os ciclos de perdas econômicas e sociais gerados por períodos de estiagem cada vez mais recorrentes e intensos.

A Rede Pampa acompanhou o seminário que contou com a participação do prefeito de Santo Antônio da Patrulha Rodrigo Massulo, do presidente da Câmara de Vereadores Sérgio Airoldi, e dos deputados Joel Wilhelm e Sergio Peres, que preside a Frente Parlamentar da Piscicultura, Aquicultura e Hidroponia.

Presidente da Assembleia sugere nova legislação para dar segurança jurídica aos produtores

Adolfo Brito foi direto ao ponto: “Esta série de seminários quer a propagar o tema, e buscar alternativas para as mudanças necessárias na legislação. Vamos colocar a cada encontro, o debate sobre as resoluções e decretos que regulam a área ambiental, e transformar tudo isso numa legislação enxuta, para que o produtor tenha segurança jurídica, e não enfrente problemas futuros tentando resolver o problema da sua propriedade provocados pelas estiagens tão frequentes”.

Próximas edições do Seminário RS Sustentável

Adolfo Brito confirmou que a quinta edição do Seminário RS Sustentável – Cada Gota Conta acontecerá dia 29 em Canguçu. A próxima edição será em Uruguaiana.

Para Tarcísio de Freitas, Estado de São Paulo vai tão bem porque não tem PT

O Governador disse que, das 39 cidades que compõem o cinturão da grande São Paulo, 38 têm prefeitos eleitos por partidos alinhados à direita. Segundo a avaliação do governador Tarcísio de Freitas, “o Estado vai tão bem”, porque não tem mais influência do PT na maioria das cidades, conforme o resultado das últimas eleições municipais. O governador fez a declaração ao participar de evento do UBS-BB em São Paulo.

BNDES libera R$ 149 milhões para empresa gaúcha afetada pela enchente

A Bianchini, empresa do Rio Grande do Sul, teve aprovado pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) um financiamento de R$ 149 milhões. A decisão vai auxiliar a produtora de biodiesel a se recuperar dos efeitos das enchentes que devastaram o estado em abril e maio deste ano. A unidade da Bianchini em Canoas, com capacidade de estocagem de 100 mil toneladas de soja, foi severamente afetada pela cheia do rio dos Sinos. Foram perdidas 35 mil toneladas de soja, farelo e casca de soja. A Bianchini é conhecida por sua produção de biodiesel, óleos vegetais e farelos, e por oferecer serviços de beneficiamento de grãos e logística.

Prefeito Sebastião Melo fala aos líderes da Lide RS nesta terça-feira

O prefeito Sebastião Melo falará nesta terça-feira (12) para os associados e convidados do LIDE RS, em evento agendado para as 8h30min no Instituto Caldeira, Porto Alegre. O evento tem o apoio da Rede Pampa.

Comissão Especial do Desenvolvimento Econômico aprovou relatório de Rodrigo Lorenzoni

A Comissão Especial do Desenvolvimento Econômico do RS, presidida pelo deputado Guilherme Pasin (PP), aprovou, ontem com oito votos favoráveis e três contrários, o relatório final apresentado pelo deputado Rodrigo Lorenzoni (PL), relator da comissão. Rodrigo Lorenzoni propôs no relatório, a análise de indicadores de competitividade, a identificação de gargalos estruturais e a busca por soluções que aumentem a eficiência e a atratividade do Rio Grande do Sul para novos investimentos. “Ouvimos representantes do setor empresarial, da sociedade civil, representantes do governo do Estado, do terceiro setor, da academia e tentamos trazer para o relatório, especialmente na parte dos encaminhamentos, aquilo que nós entendemos de mais relevante das contribuições, das dores, das angústias colhidas nas nossas reuniões”, declarou o relator.

(@flaviorrpereira)

