Política Adriana Lara lança pré-candidatura a deputada estadual

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O lançamento ocorreu no clube Caixeiral, em Bagé Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Ouça essa notícia clicando aqui

A professora Adriana Lara lançou, na noite da última -feira (24), a sua pré-candidatura ao cargo de deputada estadual pelo PL.

O lançamento ocorreu no clube Caixeiral, em Bagé, com a presença de apoiadores, do pré-candidato do PL ao Palácio Piratini, Onyx Lorenzoni, de prefeitos, deputados e vereadores.

Vereadora mais votada na história de Bagé, Adriana afirmou que a sua linha de atuação é em defesa da educação e das mulheres.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política