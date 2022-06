Política Bolsonaro diz que o presidente da Petrobras dará “nova dinâmica” para os preços dos combustíveis

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2022

"Tudo vai ser analisado na conformidade, na base da lei, sem querermos mexer no 'canetaço' na Lei das Estatais", destacou Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o novo presidente da Petrobras, Caio Mário Paes de Andrade, dará uma “nova dinâmica” aos preços dos combustíveis na gestão da estatal.

Andrade é o quarto presidente da Petrobras indicado pelo atual governo. Ele substituiu José Mauro Coelho.

“Pode ter certeza, hoje [segunda] o Caio está tomando posse lá na Petrobras, teremos uma nova dinâmica também na Petrobras na questão dos combustíveis no Brasil. E tudo vai ser analisado na conformidade, na base da lei, sem querermos mexer no ‘canetaço’ na Lei das Estatais, sem querer interferir em nada, mas com muito respeito, com muita responsabilidade, fazendo com que o Brasil realmente se alavanque”, afirmou Bolsonaro na segunda-feira (27).

O presidente da República também destacou a sanção do projeto de lei complementar que torna os combustíveis itens essenciais e limita o ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre esses produtos.

“Em virtude da Lei Complementar nº 194, de 23/06/22, os governadores começam a reduzir a alíquota do ICMS dos combustíveis em seus respectivos Estados. A gasolina, em especial, terá a maior redução, lembrando que o valor do tributo federal sobre a gasolina (PIS/COFINS) se encontra congelado desde janeiro de 2019, em R$ 0,69”, declarou Bolsonaro.

