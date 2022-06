Ministério da Educação abre as inscrições para o Sisu do segundo semestre deste ano

As inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) do segundo semestre deste ano foram abertas nesta terça-feira (28) e prosseguem até as 23h59min de sexta-feira (1º).

Os interessados devem acessar o site do programa, que é gerido pelo Ministério da Educação. O Sisu reúne em um sistema eletrônico as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil. O sistema executa a seleção dos estudantes com base na nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Para participar do Sisu, é exigido que os candidatos tenham realizado o Enem em 2021, obtido nota superior a zero na prova de redação e não tenham participado do exame na condição de treineiro.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 6 de julho. A matrícula ou registro acadêmico deverão ser feitos de 13 a 18 de julho. Já o prazo para os interessados manifestarem interesse em participar da lista de espera estará aberto de 6 a 18 de julho.