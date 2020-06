Acontece Advogado trabalhista cria vaquinha para compra de equipamentos de proteção individual

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Advogado especializado em ações trabalhistas na área da saúde, Thiago Rocha Moyses, esteve na Rede Pampa. Foto: Divulgação Advogado especializado em ações trabalhistas na área da saúde, Thiago Rocha Moyses, esteve na Rede Pampa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Trabalhando há quase 6 anos com ações trabalhistas na área da saúde, o advogado Thiago Rocha Moyses esteve na Rede Pampa de Comunicação nesta segunda-feira (8), para falar sobre a atual rotina de trabalho que, segundo ele, triplicou durante a pandemia.

O advogado é dono da empresa Rocha e Zacca Advogados Associados que já atendia cerca de 70% dos casos voltados à área da saúde. Antes do novo coronavírus, Thiago recebia muitas demandas de horas extras e danos morais, porém, os perfis das ações mudaram. “Muitos pedidos de licença, muitos profissionais com comorbidades. Os hospitais não estão liberando os profissionais de saúde e estão faltando EPIs (equipamentos de proteção individual). Muitos deles estão sendo contaminados”, destaca Thiago.

A falta de equipamentos de proteção individual é reclamação mais atendida. Para o advogado está faltando bom senso por parte dos hospitais. “Tem hospitais na região metropolitana onde faltam EpIs e eles continuam expondo os trabalhadores”, alerta o advogado. Essa falta de cuidado se reflete nas demandas de Thiago. Atualmente ele tem 10 ações de profissionais infectados pela Covid-19.

Para auxiliar os trabalhadores da saúde, o advogado resolveu criar uma “vaquinha” na Internet. O objetivo? Juntar dinheiro para adquirir EPIs para os profissionais. A primeira etapa da campanha arrecadou R$ 5.500. Com o valor foram produzidos kits com 5 pares de luva, uma máscara N95, um óculos e álcool gel. Os itens foram distribuídos aos trabalhadores. E a ação continua. Para doar é fácil: basta acessar o site thiagorochamoyses.com.br e contribuir com qualquer quantia.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece