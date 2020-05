Hong Kong autorizará a retomada parcial do tráfego de passageiros em seu aeroporto a partir de 1º de junho. O anúncio foi feito pela chefe do executivo local, Carrie Lam. A retomada da atividade do aeroporto acontece em um momento em que o território semiautônomo está suavizando as medidas tomadas para combater a disseminação do novo coronavírus.