Rio Grande do Sul Aeroporto Salgado Filho retoma na próxima semana os pousos e decolagens internacionais

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Medida faz parte do processo de recuperação desde as enchentes de maio. (Foto: Divulgação/Fraport)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na próxima segunda-feira (16), o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, voltará a ter pousos e decolagens durante as 24 horas do dia. Já os voos internacionais serão retomados na madrugada de quinta-feira (19). As informações foram divulgadas pela concessionária Fraport Brasil em coletiva de imprensa e por meio de seu site.

Atualmente, a pista do terminal recebe operações aéreas das 8h às 22h, em decorrência das restrições impostas pelo processo de recuperação dos danos causados pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul. A catástrofe climática manteve o Salgado Filho indisponível por longo período, devido à inundação de toda a sua infraestrutura.

Também na segunda-feira, serão integralmente reativados no terminal da Zona Norte da capital gaúcha os espaços de operação da Polícia Federal, Receita Federal, Vigiagro e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Atualmente, há 110 voos diários, com a expectativa de aumentar o contingente para 124 diários no primeiro mês de 2025, em média. No final do primeiro semestre do ano que vem, o número pode chegar próximo de 100%. O primeiro voo internacional proveniente da Cidade do Panamá e operado pela Copa Airlines, deve chegar a Porto Alegre às 0h20min do próximo dia 19.

Atualmente, 80% do volume do terminal de cargas do aeroporto de antes da enchente já estão recuperados. Como oportunidade, o fato de o Rio Grande do Sul ser o segundo Estado que mais recebe estrangeiros, apenas atrás de São Paulo.

Informe na íntegra

Confira, a seguir, o conteúdo parcial do texto divulgado nessa quinta-feira (12) pela concessionária em seu site – portoalegre-airport.com.br.

“Conforme planejado, a totalidade da pista de pouso e decolagem (PPD), com 3.200 metros, será entregue no dia 16/12. A etapa de pavimentação e de recolocação das diferentes camadas de asfalto já foi concluída. Nos próximos dias, serão finalizadas as etapas de sinalização horizontal, sinalização vertical/balizamento e a instalação dos instrumentos de auxílio à navegação aérea.

O Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV) da Força Aérea Brasileira está agendado para realizar as aferições dos equipamentos que auxiliam as aeronaves nos procedimentos de aproximação, pouso e decolagem no próximo dia 09/12. Essa é a etapa final para homologação da pista e da cabeceira 11.

As taxiways (vias de acesso entre a pista e pátio de aeronaves) A, B, J, C e P, bem como a K, H e L, de acesso para a Aviação Geral, também serão entregues na data prevista. A partir desta etapa, o aeroporto passará a oferecer 13 posições de estacionamento para aeronaves, além da ampliação do horário de funcionamento do aeródromo, que hoje é entre 8h e 22h, para operação 24 horas, todos os dias da semana. Essa expansão permitirá que as companhias aéreas, conforme planejamento e estratégia, ampliem o número de voos com origem e destino a Porto Alegre.

Além da pista completa, a Fraport Brasil entregará, no dia 16 de dezembro, a área internacional, incluindo os espaços para operação das autoridades alfandegárias – estruturas e equipamentos para Polícia Federal, Receita Federal, Vigiagro e Anvisa – a sala de embarque e desembarque, o que permite a retomada dos voos internacionais.

Previsto para 19 de dezembro, o primeiro voo internacional será operado pela companhia aérea Copa Airlines. O voo proveniente da Cidade do Panamá (PTY) tem chegada prevista às 0h20min do dia 19. A partida do voo, saindo da capital gaúcha direto para PTY, está programada para a 1h25min da mesma data. Serão quatro frequências semanais operadas pela Copa, a partir desta data.

No dia 2 de janeiro, serão retomados os voos de Porto Alegre para Lima (Peru) e, no dia seguinte, para Santiago do Chile. Ambos os voos, operados pela Latam Airlines, terão frequência de três vezes por semana semanais cada”.

Período crítico

O Aeroporto Salgado Filho era uma dos mais movimentados do País, até a enchente na Zona Norte da Capital causar danos severos à sua pista e demais instalações, exigindo seu fechamento total do dia 3 de maio em diante. Parte dos voos comerciais com origem ou destino a Porto Alegre passou a ser absorvida pela Base Aérea de Canoas, a 10 quilômetros de distância.

Em sintonia com exigências internacionais de segurança para a volta das operações, governo federal e Fraport montaram um plano de recuperação de infraestrutura. Isso permitiu avanços graduais, como a reativação (em 15 de julho) dos serviços de check-in e check-out de passageiros, transportados por via terrestre entre os dois terminais.

A retomada dos voos se seu em 21 de outubro, com voos nacionais com destino ou origem em uma lista restrita a cidades como São Paulo, Campinas (SP), Guarulhos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/aeroporto-salgado-filho-retoma-na-proxima-semana-os-pousos-e-decolagens-internacionais/

Aeroporto Salgado Filho retoma na próxima semana os pousos e decolagens internacionais

2024-12-12