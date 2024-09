Brasil Agência Nacional de Telecomunicações torna regra contra telemarketing mais rigorosa

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











As novas regras passam a vigorar a partir de 5 de janeiro de 2025 Foto: Divulgação . (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) anunciou nesta terça-feira (10) que ampliou a obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 para empresas. A regra, que antes era direcionada somente para operadoras de telemarketing, passará a valer para qualquer organização que faça mais de 10 mil chamadas diárias, independente do motivo.

As novas regras passam a vigorar a partir de 5 de janeiro de 2025. Desde junho de 2022, os consumidores podem solicitar às operadoras o bloqueio das chamadas com esse prefixo. Segundo a Anatel, as operadoras deverão realizar o bloqueio preventivo caso o consumidor peça.

De acordo com a agência, o objetivo da ampliação é “equilibrar as regras entre diferentes setores, facilitando a fiscalização da Anatel, para melhorar a experiência do consumidor”.

Um estudo feito pela agência reguladora identificou que o volume intenso de chamadas é gerado por poucas empresas, que usam as redes de telecomunicações de maneira desordenada e se aproveitam do anonimato para insistir com chamadas indesejadas pelos consumidores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/agencia-nacional-de-telecomunicacoes-torna-regra-contra-telemarketing-mais-rigorosa/

Agência Nacional de Telecomunicações torna regra contra telemarketing mais rigorosa

2024-09-10