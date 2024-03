Saúde Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprova vacina atualizada contra a Covid-19

Imunizante da Moderna protege contra a nova variante da doença; para adultos, é necessária somente uma dose Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta quarta-feira (06) o registro da Spikevax monovalente, vacina de dose única atualizada contra a Covid-19. O imunizante protege contra a mais recente variante da doença, a XBB 1.5.

A vacina é registrada pela Adium, representante da farmacêutica Moderna no Brasil, e é a segunda do tipo monovalente e atualizada com essa variante a ser autorizada pela Anvisa. Em dezembro do ano passado, a agência já havia autorizado o registro da Cominarty, da Pfizer.

Pelas redes sociais, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, já havia dito que a Cominarty começará a ser aplicada nos grupos prioritários a partir de abril. “A Covid ainda é uma doença de importância para a saúde pública, embora não mais uma emergência internacional”, afirmou a ministra.

Ainda não há informações do Ministério da Saúde sobre a compra da Spikevax. Em crianças de 6 meses a 4 anos, a Spikevax deve ser aplicada em duas doses com intervalo de 28 dias. Já para crianças a partir de 6 anos, adultos e idosos, a vacina necessita de uma única dose.

De acordo com a Moderna, a plataforma mRNA presente no imunizante permite rápida atualização, acompanhando as mutações do SARS-CoV-2.

