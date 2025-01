Rio Grande do Sul Agradecimento por auxílio durante a enchente: prefeito de Guaíba pedala 700 quilômetros até Joinville

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Marcelo Maranata, que não é ciclista, deve retornar nesta quinta-feira. (Foto: Luis Adriano Madruga/Divulgação)

Após percorrer cerca de 700 quilômetros de bicicleta, o prefeito de Guaíba (Região Metropolitana de Porto Alegre) chegou na manhã dessa quarta-feira (8) a Joinville (SC). O ato foi a maneira escolhida por Marcelo Maranata (PDT) para agradecer pela ajuda material e humanitária enviada pelo município do Estado vizinho durante as enchentes de maio no Rio Grande do Sul.

A viagem durou cinco dias. O chefe do Executivo municipal havia partido na madrugada da última sexta-feira (3), decidido a realizar o que intitulou “viagem da gratidão”. Além do agradecimento em si, ele convidou oficialmente Joinville a se tornar cidade-irmã de Guaíba.

Quando chegou ao ponto final do percurso, Maranata foi recepcionado no pórtico da cidade por grupos de ciclistas. Depois, ele e integrantes da comitiva sobre duas rodas foram escoltados por agentes de trânsito e segurança pública até o hotel onde permanecem hospedados.

Refeito do cansaço, ele se reuniu com o prefeito parceiro. Na ocasião, devem ser tratados os próximos passos para que seja formalizada a condição de irmandade, prevendo a colaboração mútua entre as duas cidades. Depois visitaram um dos locais utilizados como ponto de recolhimento de doações durante a mobilização de maio.

Um evento foi ali improvisado, ao fim da tarde, em agradecimento aos voluntários que ajudaram em todo o processo de arrecadação e destinação de donativos, além das equipes da prefeitura local e do Corpo de Bombeiros que atuaram na recuperação da cidade gaúcha.

Maranata, que não é ciclista, havia treinado durante o segundo semestre do ano passo para poder fazer a viagem. Antes de chegar a Joinville, o prefeito de Guaíba visitou Arroio do Sal, no Litoral Norte gaúcho, e depois as cidades catarinenses de Imbituba, Florianópolis e Itajaí. O retorno a Guaíba está previsto para esta quinta-feira (9). Mas o itinerário será realizado de automóvel.

Auxílio fundamental

Joinville ajudou Guaíba (uma das mais afetadas pela cheia) enviando uma equipe multidisciplinar composta por 18 profissionais, acompanhada por uma frota de cinco caminhões-caçamba, duas retroescavadeiras, um caminhão-tanque dos Bombeiros Voluntários, além de carretas e outros veículos.

Ao longo de várias semanas, a equipe concentrou esforços na limpeza de ruas e remoção de entulhos nos bairros mais afetados. Além disso, cidade catarinense doou materiais escolares, mesas, cadeiras e livros às escolas de Guaíba, contribuindo para a retomada das aulas nas áreas impactadas.

“Eles cuidaram da nossa gente, fazendo doação, servindo, vindo com as suas equipes, trabalhando incansavelmente não só pela nossa cidade, mas por todo o Rio Grande do Sul. Então a gente faz essa viagem com muita alegria, com muito entusiasmo”, enalteceu o prefeito.

(Marcello Campos)

