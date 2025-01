Polícia Mais de uma tonelada de maconha é apreendida na BR-386, em Tabaí

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Os policiais localizaram 11 tonéis plásticos contendo maconha em um caminhão Foto: PRF/Divulgação Os policiais localizaram 11 tonéis plásticos contendo maconha em um caminhão. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Em uma operação conjunta com a Polícia Civil, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1,16 tonelada de maconha na BR-386, em Tabaí, no Vale do Taquari, na noite de -feira (8). A droga estava em um caminhão com placas de Amambai (MS).

O veículo começou a ser monitorado e foi abordado depois que os policiais receberam a informação de que a droga estava sendo transportada para a Região Metropolitana de Porto Alegre.

Aos policiais, o motorista afirmou estar carregando uma mudança, mas demonstrou contradições ao ser questionado sobre o destinatário da carga.

Os agentes realizaram uma inspeção no caminhão com o apoio de cães farejadores, que indicaram a presença de entorpecente no interior da carroceria.

Após o descarregamento dos móveis, os policiais localizaram 11 tonéis plásticos contendo maconha. O motorista, de 48 anos, foi preso em flagrante.

